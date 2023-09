Potrivit vicepreşedintelui Consiliului de Securitate ale Rusiei, Dmitri Medvedev, aproape 280.000 de persoane au semnat contracte în acest an pentru a intra în serviciu profesionist în armata rusă.

Prezent în Extremul Orient rus, Medvedev a spus că are întâlniri cu oficiali locali în cadrul eforturilor de întărire a forţelor armate.

Rusia a anunţat anul trecut un plan de mărire cu peste 30% a personalului său de luptă, până la 1,5 milioane de oameni.

În timp ce Rusia pregătește o super armată, Zelenski a încercat să asigure publicul că armata sa face progrese pe linia frontului.

Ukrainian forces are moving forward. Despite everything and no matter what anyone says, we are advancing, and that is the most important thing. We are on the move. pic.twitter.com/emWoZG8WSa

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023