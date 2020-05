Agenţia rusă de supraveghere a telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, a precizat pentru AFP că „verifică” cele două articole în baza unei legi care pedepseşte „dezinformarea”, scrie Le Figaro. Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ruse Maria Zakharova a afirmat că a trimis scrisori către cele două publicaţii în care le solicită să „retragă dezinformarea pe care au publicat-o”.

„Vedem, cu din ce în ce mai multe dovezi, că anumite forţe occidentale caută să folosească criza actuală pentru a discredita eforturile guvernamentale în unele ţări şi să destabilizeze situaţia”, le-a declarat Maria Zakharova jurnaliştilor. Rusia intenţionează să facă plângere pe acest subiect la Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa (OSCE), UNESCO şi ONU, a adăugat ea.

Articolul din The New York Times afirmă că oraşul Moscova, epicentru, epidemiei în Rusia, înregistrează în realitatea mai mulţi morţi din cauza coronavirusului decât cel este oficial recenzat. Cel din Financial Times asigură că mortalitatea legată de virus în ţară ar putea fi cu 70% mai mare decât cifrele oficiale. Întrebat de AFP, Financial Times nu a reacţionat imediat la acuzaţiile ruseşti, în timp ce NYT a spus că „este sigur de veridicitatea articolului său”.

Unele voci din Rusia estimează că aceste cifre sunt subestimate, dar autorităţile neagă orice manipulare, evidenţiind rezultatul măsurilor luate de la începutul crizei şi o campanie masivă de testare a populaţiei. Potrivit Agerpres, regimul de la Kremlin explică mortalitatea scăzută din ţară prin reorganizarea sistemului său de sănătate, epidemia ajungând mai târziu în Europa occidentală şi astfel a dat ţării timp să reacţioneze şi să creeze mai multe paturi în spitale.