Telefoanele mobile, problematice pentru soldații din Rusia

Soldații ruși par să depindă semnificativ de telefoanele mobile personale pentru a desfășura operațiuni militare în Ucraina, utilizându-le pentru coordonarea atacurilor și orientarea pe câmpul de luptă.

Foști ofițeri militari americani susțin că această practică evidențiază atât absența unor opțiuni sigure de comunicare militară, cât și lipsa disciplinei, făcându-i pe soldații ruși vulnerabili în fața atacurilor ucrainene.

Kievul a utilizat în trecut datele de telefonie mobilă pentru a lansa atacuri letale asupra pozițiilor rusești. Conștient de această problemă, guvernul rus depune eforturi susținute pentru a o eradica.

Recent, Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a propus un amendament care ar permite sancționarea soldaților pentru utilizarea telefoanelor personale în timpul luptelor din Ucraina.

„Purtarea de gadgeturi în timp ce servesc într-o zonă de operațiuni speciale va fi considerată o abatere disciplinară gravă”, a raportat luni presa de stat rusă, precizând că «acest lucru rezultă din amendamentele susținute de Comitetul pentru apărare al Dumei de Stat».

Proiectul de lege ar autoriza comandanții unităților militare să impună arest disciplinar pentru până la 10 zile în cazul unor abateri disciplinare grave.

Analiștii de la think tank-ul Institute for the Study of War au observat că amendamentul a fost criticat pe scară largă de bloggerii militari ruși. Aceștia argumentează că sancționarea soldaților pentru utilizarea telefoanelor personale ar perturba operațiunile pe câmpul de luptă, logistica, precum și comanda și controlul, având în vedere cât de răspândită este utilizarea acestor dispozitive în teren.

Într-o evaluare de marți, analiștii au notat că:

„Bloggerii militari ruși au afirmat că soldații ruși depind considerabil de dispozitivele lor personale pentru a transmite coordonatele țintelor, pentru a solicita sprijin de artilerie și drone, pentru a naviga pe linia frontului și pentru a se coordona între unități”.

De ce sunt periculoase telefoanele personale?

Dan Rice, un fost ofițer de artilerie al armatei americane și fost consilier special al conducerii militare ucrainene, a afirmat că dependența soldaților ruși de telefoanele mobile indică o lipsă de comunicații militare adecvate și sigure.

„În mod realist, faptul că armata rusă nu impune „utilizarea interzisă a telefoanelor mobile” se datorează faptului că vor primi reacții extrem de negative”, a declarat Rice, în prezent președinte al Universității Americane din Kiev, pentru Business Insider. „Așa că o permit, știind că utilizarea telefoanelor mobile civile nesecurizate va duce la mai multe decese și eșecuri ale misiunilor rusești.”

Mark Cancian, expert în domeniul apărării și colonel în retragere al Corpului de Infanterie Marină al SUA, a afirmat că soluția ideală ar fi utilizarea unor sisteme de comunicații militare specializate și extrem de securizate.

Însă, utilizarea sistemelor militare specializate este costisitoare, în timp ce telefoanele mobile sunt deja disponibile pentru toată lumea, făcându-le o opțiune atractivă, chiar dacă prezintă riscuri semnificative.

„Acest comportament spune două lucruri despre armata rusă. Pe de o parte, se adaptează la circumstanțele de pe câmpul de luptă, folosind aplicații civile acolo unde aplicațiile militare nu funcționează”, a declarat pentru BI Cancian, consilier senior la think tank-ul Center for Strategic and International Studies.

Ucrainenii exploatează vulnerabilitățile

„Pe de altă parte”, a spus el, «există o mulțime de vulnerabilități pe care ucrainenii le exploatează cu siguranță».

De exemplu, Ucraina poate identifica locația unui soldat rus folosind datele de pe telefonul său mobil.

Folosirea mai multor telefoane într-o anumită zonă poate dezvălui o activitate intensă a trupelor, oferind Kievului o posibilă țintă pentru atac.

Cancian a explicat că un alt risc pentru Rusia este că soldații ar putea transmite informații prin canale necriptate, făcându-le vulnerabile la interceptarea de către forțele ucrainene.

El a menționat că, deși există aplicații de criptare disponibile, trupele le folosesc uneori cu neglijență.

Agenția de informații militare a Ucrainei, HUR, publică frecvent înregistrări audio ale apelurilor interceptate care ar fi fost efectuate de soldați ruși.

Totuși, Rusia nu este singura care recurge la utilizarea telefoanelor mobile. Forțele Kievului și-au folosit, de asemenea, dispozitivele mobile în timpul conflictului.