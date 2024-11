Răspunzând luni unei întrebări despre posibila implicare a Rusiei în campania electorală din România, premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu dispune de astfel de informații, dar este convins că, dacă ar fi existat, autoritățile responsabile cu securitatea le-ar fi transmis deja.

„Eu ca și prim-ministru nu dețin aceste informații și sunt ferm convins că dacă ar fi existat astfel de informații aș fi avut astfel de informații atât eu, cât și președintele României”, a declarat el.

„S-au luat măsuri, în acest moment s-au luat măsuri. Cumva s-a întâmplat atât, că s-au luat măsuri, am oprit și tendința și am prevenit ca-n această perioadă de campanie să avem un astfel de fenomen”, a adăugat șeful Executivului.