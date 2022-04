Rusia distruge intenționat patrimoniul Ucrainei. Josep Borell: UE sprijină organizaţiile culturale afectate de război

Josep Borell, Înaltul reprezentant pentru afaceri externe al Uniunii Europene, este de părere că Rusia distruge intenționat patrimoniul cultural al Ucrainei, scrie agenția de presă EFE.

“Obiecte de patrimoniu cultural sunt distruse intenţionat în războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

Potrivit lui Josep Borell, cultura ucraineană este ”parte importantă a patrimoniului european”, motiv pentru care Uniunea Europeană ”sprijină artiştii, profesioniştii culturii şi organizaţiile culturale afectate de război”.

Objects of cultural heritage are purposely destroyed in Russia’s war against #Ukraine.

Ukrainian culture is an important part of the European heritage.

The EU supports artists, culture professionals and culture organisations affected by the war.#WorldHeritageDay #ARTvsWAR https://t.co/FKMJ41xfl0

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 18, 2022