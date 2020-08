La începutul lunii august, Ludovic Orban a anunțat că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău este finalizat și că așa vecinii de peste Prut pot primi gaze și din România. Conducta a costat 150 milioane de euro și ar putea asigura întregul consum al moldovenilor.

Presa din Republica Moldova relatează că gazoductul va fi dat în folosință pe data de 27 august, ziua de independență a Republicii Moldova. Chiar premierul de la Chișinău, Ion Chicu, a făcut un anunț de mulțumire la adresa României.

„Vreau să-i aduc mulțumiri Guvernului României, poporului român pentru rolul important pe care l-au avut în implementarea acestui proiect. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău înseamnă mai multă securitate energetică pentru R. Moldova, o alternativă reală pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii”, a spus premierul moldovean.

Cât de importantă este gazoductul

Potrivit unei analize a economica.net, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău are momentan o importanță economică egală cu zero. Sursa anterior menționată notează că fluxurile fizice au fost zero, cu excepția a două zile, când s-au făcut teste.

Așadar, momentan, gazoductul este nefolosit deci, Transgaz a finalizat construcția unei conducte care este goală.

Pentru a afla opinia Transgaz, sursa menționată mai sus a trimis o solicitare cu privire la situația gazoductului.

Drept răspuns, cei de la Transgaz au spus:

”Fluxul de gaze de pe gazoductul Iași-Ungheni, se evidențiază în punctul de interconectare Ungheni, care a devenit oficial bidirecțional începând cu 1 august 2020.

La finalul lunii iulie s-au înregistrat doar fluxuri necesare umplerii conductei și efectuării testelor. Acordul de interconectare semnat de SNTGN Transgaz SA și partenerul său Vestmoldtransgaz, în care sunt convenite condițiile tehnice de livrare/preluare gaze naturale, regulile de operare și comerciale după care se realizează transportul gazelor naturale, a intrat în vigoare începând cu 01.08.2020.

Capacitatea convenită de cele două părți printr-o metodă comună de calcul a capacității tehnice maxime în ambele direcții de transport, este: – pe direcția RO-MD la nivelul de 1.500.000 Smc/zi, – pe direcția MD-RO la nivelul de 200.000 Smc/zi.

Referitor la rezervarea de capacitate menționăm faptul că nu se vor organiza licitații. Capacitatea poate fi rezervată prin intermediul Platformei de rezervare GMOIS, operată de SNTGN Transgaz SA. Rezervarea se realizează după regulile stabilite prin Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 cu modificările și completările ulterioare, pe baza principiului de alocare „primul venit, primul servit”.

Produsele de capacitate oferite sunt cele prevăzute în Codul rețelei, respective capacitate zilnică, lunară, trimestrială, anuală, iar solicitarea acestor produse poate fi făcută la termenele prevăzute în calendarul de rezervare de capacitate, detaliat în același Cod al rețelei.

În funcție de solicitările de capacitate de transport, pe direcția RO-MD sau pe direcția MD-RO, curgerea de gaze naturale prin această conductă poate să înceapă în orice moment, de îndată ce părțile interesate vor rezerva capacitate în punctul de interconectare Ungheni”, a fost mesajul Transgaz, la solicitarea economica.net.

Republica Moldova continuă să primească gaz de la Rusia

O mare parte din Republica Moldova folosește gaze de la ruși, prin intermediu Gazprom. Și pentru ca lucrurile să nu fie deloc ușoare, cel mai mare furnizor de gaze din Republica Moldova este Moldovagaz. Aproape întregul consum al țării este asigurat de Moldovagaz.

Totuși, jumătate din acțiunile Moldovagaz sunt deținute de către Gazprom, 35% de către Guvernul Republicii Moldova, 14% de autoritățile din Transnistria și 1% de persoanele fizice.