Occidentul ar putea să repete greșeli istorice în timpul războiului din Ucraina

Război în Ucraina. Ministrul de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a lansat un avertisment dur la finalul anului. Potrivit spuselor sale, Occidentul ar putea să repete greșeli istorice în furnizarea asistenței militare pentru Ucraina.

El a îndemnat aliații să nu aștepte un alt incident similar cu Pearl Harbor și să acționeze cu fermitate în sprijinul acordat Ucrainei.

Pearl Harbor era o bază militară a Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii, situată în Portul Honolulu, Hawaii. A devenit cunoscută ca locul unde a avut loc un atac surpriză al Japoniei pe 7 decembrie 1941, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Atacul a fost un moment cheie care a determinat intrarea SUA în marele război.

Forțele aeriene și navale japoneze au lansat un atac devastator asupra bazei americane, distrugând nave și aeronave americane. Aproximativ 2.400 de americani au fost uciși, iar peste 1.000 de oameni au fost răniți. Atacul de la Pearl Harbor a fost un eveniment major care a schimbat cursul istoriei și a marcat participarea activă a SUA în Al Doilea Război Mondial.

Potrivit spuselor ministrului lituanian, s-a încercat de 25 de ani să se descurajeze imperialismul președintelui Rusiei prin dialog și diplomație, dar Putin a continuat să ignore granițele și să distrugă orașe.

Problema imperialismului rus nu a dispărut în 2014, iar pentru majoritatea țărilor de pe Flancul Estic al NATO era clar că următoarea fază a invaziei ruse va fi mai costisitoare și mai teribilă.

„Când Rusia a atacat din nou, războiul a devenit brusc o problemă a prezentului. Și din nou credem că putem rezolva ceva amânând problema ‘pentru mâine’. Dar condițiile prealabile nu s-au schimbat – ambițiile revanșiste imperiale ale Rusiei rămân în continuare”, a scris Gabrielius Landsbergis pe contul său de Twitter.

Războiul din Ucraina s-ar putea extinde asupra unui stat NATO

Din punctul lui de vedere, următoarea fază a războiului poate viza nu numai Ucraina, Georgia sau Republica Moldova, ci și una dintre țările NATO. Prețul respingerii unei astfel de agresiuni militare va fi și mai mare.

„Putem aștepta ceea ce eu numesc ‘efectul Pearl Harbor’ – un punct de cotitură în istorie, când problemele viitorului devin dintr-o dată o problemă a prezentului, dar cu un preţ al soluţionării foarte crescut. Sau putem considera acest lucru drept o problemă a prezentului și începem să o rezolvăm acum. Suntem pe punctul de a repeta greșeli istorice”, a explicat ministrul de Externe din Lituania.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin’s imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 30, 2023

We could wait for what I have called the “Pearl Harbor effect”, a moment in history when the problems of tomorrow finally become the problems of today, but at an enormously inflated price. Or we could treat this as today’s problem and start solving it today. 🧵 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 30, 2023