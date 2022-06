Meciul va avea loc vineri, 1 iulie, la ora 21:00 pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.

Echipa Italiei nu a mai performat în România de 18 ani, mai exact din 2004 pe Stadionul Național din cadrul Complexului Lia Manoliu, când Stejarii s-au impus la finalul unei întâlniri extrem de disputate cu 25-24, după ce la pauză conducea cu 22-5.

Președintele Federației Române de Rugby a spus câteva cuvinte în legătură cu meciul test pe care România în va juca mâine împotriva Italiei, dar și despre faptul că rugby-ul este singurul sport de echipă în care țara noastră a reușit să se califice la mondiale.

„Calificarea la Cupa Monidală, pentru noi reprezintă un obiectiv împlinit, am avut 2 ani extrem de dificili, în care ne-am antrenat pe unde am putut, am jucat pe terenuri care nu erau la un anumit nivel, dar iată că rugby-ul romanesc este singurul sport românesc de echipă calificat la o Cupă Mondială. Sper să putem să fim lăsați și ajutați să pregătim aceasta echipă și să pregătim campania de meciuri pâna la Cupa Mondială. Vrem să avem sprijinul tuturor, mai ales celor din tribune, spectatorilor și fanilor care au fost de fiecare dată alături de noi.”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby în cadrul unei conferințe de presă.

România vs Italia

În acest moment, România se află pe locul 17 în clasamentul World Rugby, iar Italia pe locul 14.

„Vreau să le urez „Bine ați venit!” celor din echipa Italiei. Este o echipă extrem de puternică, care ultima dată au câștigat împotriva Țării Galilor. Au avut o prestație fantastică în ultimul turneu. E o echipă pe care am așteptat-o 18 ani să ne viziteze. Este o onoare și un privilegiu pentru noi să jucăm împotriva acestor echipe, de talia Italiei. Sperăm că sejurul lor să fie benefic, iar meciul să fie un meci extrem de puternic care să le arate că și România are o putere foarte mare și că mereu am fost la înălțime în meciurile împotriva adversarilor puternici.”, a mai spus președintele FRR, Alin Petrache.

Inclusiv căpitanul Stejarilor, Mihai Macovei a spus câteva cuvinte în cadrul conferinței de presă organizate înaintea marelui meci de pe 1 iulie.

„Au trecut 10 zile de când grupul s-a reunit, cu toți jucătorii noi și cu cei cu exeperiență. În aceste 10 zile am reușit să ne antrenăm suficient pentru a face un meci de calitate. Ne bucurăm că eschipa Iteliei a acceptat să joace un meci test cu noi și sperăm să nu îi dezamăgim. În aceste 10 zile am reușit să ne antrenăm suficient pentru a face un meci de calitate.”, a declarat Mihai Macovei, căpitanul Naționalei de Rugby.

În luna iulie, România va mai disputa două partide de pregătire în cadrul unui turneu ce va avea loc în America de Sud, urmând să întâlnească reprezentativa Uruguay, pe 10 şi 17 iulie, pe Stadionul Charrua din Montevideo.