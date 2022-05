Adam Surugiu are doar 5 ani și jumătate și e decis să calce pe urmele tatălui său, Florin, jucător la Steaua, cu peste 90 de selecții la echipa națională a României. Cel mic a disputat primul meci la echipa de mini-rugby, sub privirile mândre ale mamei sale, Alexandra, care a putut asista plină de bucurie cum la chiar prima acțiune din primul său meci Adam a luat balonul și nu a mai putut fi oprit de nimeni până la eseu!

Din păcate pentru el, tatăl său nu a putut asista la reușita fiului, pentru că la aceeași oră juca împreună cu Steaua la Năvodari (scor 97-3 pentru bucureșteni), în etapa a treia a Grupei B din Liga Națională.

„Mi-a plăcut meciul. Îmi place să mă antrenez cu tati” a spus Adam Surugiu, fiul internaționalului român de rugby Florin Surugiu.

”Sunt foarte entuziasmată. Adam se joacă cu tatăl lui rugby în casă de la vârsta de doi ani și sunt mândră. Sincer, azi mi-au dat lacrimile. Pentru noi e un lucru mare, pentru alții care sunt mari poate e un lucru mic. Dar e un băiețel minunat și e foarte competitiv și seamănă mult cu tatăl lui. Am emoții, dar știu că el e foarte puternic și e rezistent la loviturile astea mici ale copilăriei, așa că sunt destul de liniștită. Am trecut ușor pragul acesta” a declarat Alexandra Surugiu, soția internaționalului român Florin Surugiu.

Iubirea pentru rugby a celui mic este firească, pentru că tatăl său are parte zilnic de antrenamente suplimentare acasă, cu Adam.

”Avem noroc că vecinii nu prea sunt acasă, dar este o fire foarte, foarte activă. Florin de câte ori vine acasă primul lucru pe care îl aude este: <<Tati, ne jucăm rugby?>> <<Adam, am venit de la antrenament… Sunt puțin obosit>>. <<Da, tati, te las puțin, dar ne jucăm?>> Și cam asta se întâmplă în fiecare zi în casă” – Alexandra Surugiu, soția internaționalului român Florin Surugiu.

Cerută în căsătorie pe Wembley, acum 7 ani

Alexandra nu poate uita nici acum momentul cererii în căsătorie, chiar dacă de atunci au trecut aproape 7 ani. Acesta a făcut înconjurul lumii, deoarece a avut loc pe gazonul stadionului Wembley, imediat după partida cu Irlanda, de la Cupa Mondială.

”A fost o zi specială pe care n-am s-o uit niciodată. A fost foarte emoționant momentul și uneori urmăresc filmările ca să retrăiesc acele emoții, pentru că au fost foarte speciale. Nu am mai fost pe Wembley și nu am mai fost deloc în Anglia de atunci. Îmi doresc să ajung din nou”, a spus Alexandra Surugiu, soția internaționalului român Florin Surugiu.

400 de copii pe terenurile de la ”Arcul de Triumf”

Etapă a Campionatului Asociației Municipale de Rugby București, festivalul de rugby pentru copii „RUGBY ACADEMY – Adrian Corneliu ANDRONIC” a strâns la start peste 400 de copii, de la 4 la 14 ani. Acesta a fost organizat împreună cu Federația Română de Rugby și Rugby Academy. Această etapă a competiției poartă numele fostului rugbyst Adrian Corneliu Andronic (n. 10 februarie 1939 – d. 23 august 2013). Acesta a evoluat la RC Grivița, cu care a devenit campion național în 1956.

”Crește inima în noi în clipa în care vedem din nou Arcul de Triumf plin de copii. Sunt copii extrem de mici, care îmbrățișează balonul oval de la o vârstă fragedă. Chiar și băiatul meu are 4 ani și merge la antrenament. Suntem aici prezenți de fiecare dată, avem antrenamente regulate, pentru că mișcarea înseamnă sănătate, educație, viitor și o națiune bună din punct de vedere fizic și mental. Avem acest turneu la care participă peste 400 de copii, la Cluj la fel, avem un turneu de copii și juniori, avem un turneu la Iași, un turneu feminin”, spune Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

În mijlocul celor mici, președintele Federației Române de Rugby și-a amintit de începuturile sale în sport.

”Rugbyul l-am început destul de târziu, sportul l-am început destul de devreme. La 2 ani și jumătate mă apucasem deja de natație. Am început de mic, am jucat și tenis o perioadă, după care m-am apucat de rugby. Am dorit să îmbrățișez un sport bărbătesc într-un final. Alegerea cred că a fost minunată. Nu puteam să fac alta mai bună. Cred că a fost alegerea vieții mele și iată că sunt într-un moment în care pot spune că mi-am împlinit cariera de sportiv profesionist” , a declarat Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

Pledoarie pentru rugby

Șeful rugbyului românesc are și un mesaj pentru părinții care încă mai au rețineri în a-și aduce la rugby copiii.

”Rugbyul este un sport care educă, un sport care te pregătește pentru viață. Este un sport în care patriotismul, onoarea, dragostea, iubirea sunt valori pe care trebuie să le îmbrățișăm de fiecare dată. Rugbyul e viitorul unei țări. Iată, țările puternice cu care dorim să ne comparăm, au un rugby extrem de bine dezvoltat” , a spus Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.