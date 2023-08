Rona Hartner a fost diagnosticată din nou cu cancer. Boala îi afectează grav atât plămânii, cât și creierul, unde are deja nouă metastaze. Deși bănuiește că s-a îmbolnăvit pe fond emoțional pentru că, anul acesta, „a tras ca un măgăruș la niște chestii foarte grave din viața ei”, ea nu poate înțelege de ce are „cancer de fumător în corp de nefumător.” În ciuda greutăților prin care trece, acum, rămâne optimistă că Dumnezeu va avea grijă de sănătatea ei.

„Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș la niște chestii foarte grave, dure în viața mea. Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul!

Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. Le țineam pentru mine, cum face lumea cu bun simț. «Haide, domnule, nu mă mai victimizez atât. Alții au probleme mai mari, le păstrez pe ale mele pentru mine.»”, a spus ea într-un videoclip postat pe rețelele sociale.