Românul infectat cu coronavirus a vorbit în exclusivitate la România TV, despre cum a intrat în contact cu italianul și care a fost șirul evenimentelor petrecute în acele zile. Tânărul este internat în aceste momente și susține că starea sa de sănătate este bună. „Mă simt bine, adică nu am avut niciodată nimic. Adică, nu am avut niciodată ceva, să mă simt rău”, a declarat bărbatul. Întrebat dacă urmează un tratament în spital acesta a spus că a luat doar o pastilă, însă nu prea are poftă de mâncare. „Au luat analizele. Au luat sângele. Atât. Momentan, nimic. Am luat o pastilă azi-dimineață sau nu știu exact acum cât timp. Nu am mâncat de ieri, de la ora 4. Am fost speriat așa, de dimineață. Aseară am fost mai tare speriat. Dar eu nu am nimic, nu am nicio chestie”, a adăugat bărbatul. Cum a intrat în contact cu bărbatul italian? Bărbatul a precizat în direct că nici măcar nu a stat față în față cu italianul, ci l-a văzut de la 30 de metri distanță. În ceea ce privește ultimele știri în legătură cu faptul că ar fi fost alături de italian, acestea l-au enervat destul de mult pe bărbat. „Sunt și nervos. A fost cineva mare, de la Parlament și a zis că am fost eu cu italianul, că am făcut eu nu știu ce chef la Târgu-Jiu cu el. Aberează numai tâmpenii”, a spus acesta.

Întrebat dacă a fost într-advăr la o nuntă sau la o petrecere, bărbatul a răspuns afirmativ.

„Am fost la o petrecere. Vă zic și numărul exact. Am fost 2, 4, 6, 8, 10, 12 persoane am fost și am fost la ziua copilului patronului meu. Au fost vreo 12 pesoane și 4 copii mici. În rest, nu a fost nimeni. N-a fost niciun chef cu 30 de persoane. Italianul nu are nicio treabă cu chestia aia. Majoritatea au fost vecini”.

Întrebat dacă l-a văzut pe italian în preajmă acesta a răspuns afirmativ din nou.

„Doar m-am uitat 3 secunde la el. Nu m-am uitat mai mult. L-am văzut acolo și nici nu l-am băgat în seama. Nu l-am luat în calcul. Eu eram cu treaba mea, ei erau cu treaba lor”.

Până în prezent, bărbatul nu realizează cum a reușit să fie infectat cu virusul ucigaș.

Cum a aflat că are coronavirus?

Întrebat despre cum au ajuns autoritățile la el pentru verificări, bărbatul a răspuns că a fost sunat de patron în primă fază.

„M-a sunat patronul și mi-a spus că pe italian l-au găsit cu coronavirus. Și de la Ovidiu, i-a dat și numărul meu de telefon. Nu mai știu cine. A venit și mi-a luat și mie analizele. Mi-a făcut testul ăla, așa, tuturor celor care am lucrat acolo, din familie, din casă.

Nu l-am atins, nu am făcut absolut nimic. Nu s-a apropiat de mine. A fost la o distanță de 20-30 de metri

Eu eram în hală, iar italianul era prin curte cu fratele meu, Ovidiu. Apoi au plecat la primărie. Nu știu pe unde s-au dus ei. Habar nu am. Eu am scos capul afară, l-am văzut pe italian, apoi el a plecat cu Ovidiu și nu l-am mai văzut nici în ziua de azi. Habar nu am. Acest italian stătea prin curte cu patronul meu, apoi nu l-am mai văzut”, a povestit bărbatul.

