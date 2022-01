Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, că a dat instrucţiuni misiunilor diplomatice din Ucraina potrivit cărora membrii de familie ai angajaţilor care vor să părăsească ţara pot să facă acest lucru, dar „situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic”.

Totodată, Bogdan Aurescu a afirmat că, după discuţiile recente de la Bruxelles, a reieşit că niciunul dintre statele membre UE nu a arătat că doreşte să-şi evacueze personalul diplomatic.

„În schimb, am arătat şi eu la rândul meu, deci am spus acest lucru şi am şi dat instrucţiuni în acest sens la misiunile noastre din Ucraina, dacă există membri de familie care doresc să plece, deci tot pe bază voluntară, sunt liberi să o facă. Dar în acest moment, situaţia de securitate nu este de aşa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic”, a spus ministrul Afacerilor Externe.

Uniunea Europeană trebuie să fie mai vizibilă și vocală

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, 24 ianuarie, la Bruxelles, la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre UE. Subiectul principal abordat de oficialul român a fost situația din Ucraina, în contextul comasării trupelor rusești la granița acestei țări și în regiunea Mării Negre.

Potrivit lui Bogdan Aurescu, România își reiterează poziția, potrivit căreia Uniunea Europeană „trebuie să fie vizibilă și vocală în legătură cu această problemă”

„Cel mai important subiect de pe agenda de astăzi este, desigur, situația de securitate în Europa, care se înrăutățește din cauza masării de trupe ruse în proximitatea Ucrainei și în regiunea Mării Negre.

Aceasta este o continuare a discuției pe care am purtat-o acum 10 zile la reuniunea în format Gymnich de la Brest (Franța), iar astăzi voi reitera poziția fermă a României, potrivit căreia UE trebuie să fie vizibilă și vocală în legătură cu această problemă, fiind foarte important că reușim să adoptăm astăzi și Concluzii ale Consiliului pe această temă.

Aceste concluzii vor afirma foarte clar faptul că Federația Rusă trebuie să dezescaladeze situația în apropierea Ucrainei și în regiunea Mării Negre. Vom sublinia, de asemenea, cu fermitate, că „sferele de influență” reprezintă un concept perimat, care nu ar trebui utilizat în actualul context european de securitate.

În același timp, este foarte important că aceste concluzii afirmă sprijinul în continuare pentru principiile fundamentale ale arhitecturii de securitate din Europa, așa cum sunt valabile în acest moment”, a spus Bogdan Aurescu.