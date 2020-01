Cât este pensia minimă în 2020

Violeta Alexandru, minsitrul Muncii a vorbit despre valoarea pensiei minime pentru cei care nu au contribuit în sistemul de pensii. Potrivit acesteia, în 2020, pensia minimă va fi de 704 lei.

„Cu privire la pensia minimă, în acest moment, plafonul este acelaşi din anul anterior, aprecierea noastră a fost că în raport cu presiunea pe bugetul pe 2020 cuantumul trebuie să rămână acelaşi, vorbim de 704 lei. Este vorba despre pensiile celor care nu au cotizat în sistemul de pensii şi pentru care statul găseşte, totuşi, îndreptăţit, să acorde o sumă pentru acoperirea, e adevărat, insuficientă pentru nevoile acestor oameni.

Principiul pe care-l aplicăm în ceea ce priveşte sumele prevăzute pentru pensii, aşa cum cunoaşteţi, se axează pe contributivitate. Acesta este principiul corect pe care ne axăm în toate estimările pe care le-am prins în buget şi ne vom ţine de ele. Se fac în acest moment eforturi pentru găsirea unei soluţii la momentul rectificării bugetare, vă puteţi aştepta din partea noastră să venim cu o iniţiativă în Guvern în acest an, nu ignorăm problema, suntem foarte concentraţi pe acest aspect şi în cursul anului viitor vom încerca să identificăm soluţii şi veţi vedea din partea noastră o iniţiativă pe această temă”, a declarat Violeta Alexandru, ministrul Muncii

În 2014, existau români cu o pensie infimă de 1 leu

2014 a fost un an trist pentru aproape 2.600 de persoane care primeau lunar, de la stat, o pensie în valoare de 1 leu. Motivul pentru care aceștia primeau o sumă din care de abia puteau să-și cumpere o pâine este contribuția prea mică sau deloc la fondul de pensii.

Bugetul de asigurări sociale de stat au completat sumele, la momentul respectiv, cu 350 de lei, valoarea pe care o avea o pensie minimă socială.

Existau, în 2014, 170 de persoane care aveau o pensie de 2 lei, 91 de persoane cu pensia de 3 lei, 67 de persoane cu pensia de 4 lei și 62 de persoane cu pensia de 5 lei.

Având în vedere că legislația din România este una schimbătoare și luând în considerare declarațiile alarmante ale ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, românii riscă să nu mai primească pensie în viitor.

Minsitrul de Finanțe a transmis românilor, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu există sursă de finanțare pentru majorarea pensiilor.

”Din primul moment am cautat analiza facuta de PSD pentru legea pensiilor. Am cautat sursa de finantare. Nu am gasit-o. Nu exista.”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Ludovic Orban a declarat că pensiile vor fi majorate

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că pensiile vor creşte pentru că sumele sunt prevăzute în bugetul de stat, dar a precizat că majorarea alocaţiilor depinde de resursele financiare care trebuie să le susţină, fără să fie afectat deficitul bugetar.

„Vom creşte pensiile, vom creşte alocaţiile. Am prevăzut în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi în Legea bugetului de stat sumele necesare pentru a asigura creşterea pensiilor. Poţi să-ţi permiţi să creşti alocaţiile în măsura în care există resursele financiare pentru a susţine această majorare, fără să afecteze deficitul bugetar, dar cu siguranţă vom creşte alocaţiile de copii şi cu siguranţă vom creşte şi pensiile”, a precizat Orban la Palatul Parlamentului.

