O nouă lege adoptată de Parlamentul României prevede scutirea de taxe și impozite pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede până la sfârșitul lunii iulie 2025. Aceasta a fost votată cu 158 de voturi „pentru”, 40 „împotrivă” și 16 abțineri. Astfel, urmează să fie promulgată.

Scutirea de taxa este o veste incredibilă pentru românii vizați. Totuși, mai mulți experți au criticat măsura. Adoptarea legii vine pe fondul măsurilor recente luate de Guvern pentru a crește încasările bugetare, precum eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din IT, construcții, industria alimentară și agricultură. În paralel, au fost majorate impozitele pentru microîntreprinderi.

Această măsură, respectiv reducerea avantajelor pentru sectoare vitale și scutirea de taxe pentru criptomonede, a provocat indignare.

Avocatul Gabriel Biriș, un critic vocal al acestei inițiative, a descris legea ca fiind „o măsură incredibilă”, acuzând Parlamentul că facilitează scutiri de impozite pentru cei care câștigă „miliarde de euro” din tranzacții cu criptomonede, în timp ce statul introduce noi poveri fiscale pentru muncă și TVA.

„Incredibila mizeria asta! Parlamentul scuteste de impozit castigurile din crypto (miliarde de euro!) in timp ce Finantele discuta cresteri de impozite pe munca si TVA!!!

Ne intoarcem in anii ’90 cand Monitorul era plin de scutiri de taxe vamale pentru smecheri care aveau vapoarele cu marfa in vama? Legea a fost alaltaieri votata in Camera si merge la promulgat. Sper sa nu fie promulgata!”, a scris avocatul Gabriel Biriș pe Facebook.