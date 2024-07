Recalculare pensii. Nu toți pensionarii vor avea motive de bucurie în toamnă

Recalculare pensii. Nu toți pensionarii vor avea motive de bucurie în toamnă căci peste un milion de pensii vor rămâne neschimbate și după 1 septembrie 2024, a recunoscut președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu. Într-o intervenție TV, acesta a explicat cine sunt pensionarii care nu vor primi bani în plus în toamnă. Totuşi, ei vor primi an de an indexarea prevăzută de Legea nr. 360/2023.

„Rămân cei un milion și ceva de pensionari care vor avea aceeași pensie. Vreau să spun foarte clar că, în urma acestei recalculări, nicio pensie nu va scădea, pentru că e vorba de pensionarii care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani. Ei au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor beneficia în continuare, pe fiecare an, de indexarea prevăzută de lege”, a recunoscut el la Antena 3 CNN.

Noua lege prevede că, de la 1 ianuarie 2024, pensiile vor crește cu 13,8%. Punctul de pensie va fi 2.032 lei. În plus, vârsta de pensionare va fi aceeași pentru femei și bărbați, respectiv 65 de ani. Totuși, ea va fi introdusă gradual. Ba mai mult, stagiul minim contributiv de cotizare pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă va fi de 15 ani.

De altfel, Legea nr. 118/2010 a stabilit că sintagma „pensie socială minimă garantă” va fi înlocuită cu sintagma „indemnizație socială pentru pensionari”, astfel că pensia socială și indemnizația socială pentru pensionari se referă la același lucru.

Românul căruia îi va scădea pensia după recalculare

Chiar dacă ministrul Muncii și Protecției Sociale a spus de nenumărate ori că nicio pensie nu va scădea după recalculare, unui român îi va scădea pensia în toamnă.

S-a aflat ce pensie va avea un senior care a lucrat șapte ani în Italia și 27 de ani în România. La ora actuală, bărbatul primește 1.950 de lei/lună. El nu are dreptul legal să primească o indemnizație exclusivă din Italia pentru că nu a îndeplinit cerința minimă de 15 ani de muncă acolo.

Persoanele care își plătesc taxele și au un contract de muncă pot beneficia de pensie din Italia. Cu condiția să îndeplinească și cerința vârstei de pensionare. Pentru a primi 530 de euro de la statul italian, ei trebuie să aibă 20 de ani de muncă și să se retragă din activitate la vârsta de 71 de ani. În cazul de față, românul va primi cu 70 de lei mai puțin în toamnă.