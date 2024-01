Nicolae Ciucă a precizat, însă, că este important să echilibrăm balanța acestora.

„Tocmai am încheiat activitatea bilaterală pe care am avut-o împreună cu premierul Republicii Socialiste Vietnam. A fost o activitate care se desfăşoară la invitaţia premierului României. Am discutat aspectele legate de consolidarea relaţiilor bilaterale şi domeniile de interes (…)

Între România şi Vietnam există un schimb comercial care a atins nivelul de aproximativ 440 de milioane de dolari şi, desigur, potenţialul poate să ne încurajeze să identificăm acele oportunităţi prin care să creştem schimburile comerciale. Desigur, este important să echilibrăm balanţa acestora”, a declarat el, după întâlnirea din Senat.