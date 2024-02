Comisia Europeană a dispus recuperarea de la Blue Air a unei sume de 33,84 milioane de euro, considerată a fi un ajutor de stat incompatibil. Comisia a concluzionat că planul de restructurare al companiei aeriene nu a fost suficient pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a acesteia, încălcând astfel normele UE privind ajutoarele de stat.

Ca rezultat al acestei decizii, statul român trebuie să recupereze suma respectivă, echivalentul a 163,8 milioane de lei.

În luna aprilie a anului 2023, Comisia Europeană a demarat o investigație detaliată pentru a verifica conformitatea unui plan de restructurare propus de compania aeriană Blue Air și a măsurilor de ajutor implementate în susținerea acestui plan cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Atenția în cadrul investigației s-a concentrat pe respectarea Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.

Blue Air a întâmpinat dificultăți financiare începând cu anul 2019. În august 2020, Comisia Europeană a acordat două forme de asistență companiei aeriene:

1. O garanție publică în valoare de aproximativ 28 de milioane de euro (echivalentul a aproximativ 137 de milioane de lei) pentru a compensa pierderile directe cauzate de pandemia de coronavirus

2. O altă garanție publică în sumă de aproximativ 33,84 milioane de euro (163,8 milioane lei) asociată cu un împrumut de salvare, menit să acopere parțial necesitățile de lichidități ale Blue Air pentru următoarele șase luni.

România a convenit că în situația în care garanția publică asociată împrumutului de salvare nu se va încheia după șase luni de la prima plată a ajutorului acordat în octombrie 2020, va transmite Comisiei Europene fie un plan de lichidare, fie un plan complet de restructurare pentru Blue Air.

În aprilie 2021, România a prezentat un plan de restructurare, care ulterior a fost revizuit în mai multe rânduri. În noiembrie 2022, guvernul român a retras împrumutul și a achiziționat o cotă de 75% din acțiunile Blue Air, după ce compania aeriană și-a întrerupt operațiunile în septembrie 2022.

După analiza detaliată începută în aprilie 2023, Comisia a constatat că planul de restructurare al Blue Air nu era viabil, nu era suficient de consistent și nu era suficient de cuprinzător pentru a asigura redresarea pe termen lung a companiei aeriene într-un interval rezonabil de timp, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.

Această concluzie a fost confirmată de incapacitatea Blue Air de a-și menține operațiunile, precum și de cererea sa, făcută în martie 2023, de a intra în procedura de insolvență. Planul de restructurare nu a fost revizuit nici după încetarea activității, nici după declanșarea investigației detaliată.

Conform regulilor UE privind ajutoarele de stat, sprijinirea unui plan de restructurare neadecvat și nerealist, lipsit de finanțare adecvată din partea investitorilor pe piață după perioada de salvare, este considerată ilegală.

Acum, România este obligată să recupereze suma de 33,84 milioane de euro (echivalentul a 163,8 milioane de lei) de la Blue Air, reprezentând un ajutor de stat ilegal, împreună cu dobânda corespunzătoare.

În urma deciziei Comisiei Europene de a cere recuperarea ajutorului de stat de la Blue Air, Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a subliniat că România are capacitatea de a gestiona litigiile cu entitățile comerciale prin intermediul Ministerului Finanțelor.

„Am luat la cunoştinţă de acest comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene. Speţa Blue Air cred că are rădăcini până în vara lui 2020 şi în clipa de faţă vă pot spune că statul român are la dispoziţie instrumentele pe care le are în general în ceea ce priveşte recuperarea sau gestionarea unor litigii cu entităţi comerciale, mă gândesc, aşadar, tot la Ministerul Finanţelor”, a precizat Mihai Constantin.