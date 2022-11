Ministrul Energiei a anunțat că România și Bulgaria vor relua negocierile pentru construcția hidrocentralei de la Turnu Măgurele-Nicopol. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a ministrului Virgil Popescu acolo unde se arată că ”astăzi am convenit cu ministrul Energiei din Bulgaria Rosen Hristov că este un proiect necesar, foarte important pentru asigurarea independenţei şi securităţii energetice”.

Oficialul român a mai precizat că discuția cu omologul său a avut loc la Atena, acolo unde are loc cea de-a 26-a Conferinţă organizată de Institute of Energy for South-East Europe cu tema „Energy & Development 2022.

Nu în ultimul rând, ministrul Virgil Popescu mai spune că acest proiect hidrotehnic va avea o putere instalată de 840 MW, subliniind că 420 MW vor fi din partea românească.

Întâlnirea găzduită în capitala elenă a avut ca temă principală de discuție securitatea energetică în contextul tranziției verzi. La această întâlnire au participat mai mulți miniștri precum Belinda Balluku (ministrul Energiei și Infrastructurii din Albania), Artane Rizvanolli (ministrul Economiei din Kosovo), Rosen Hristov (ministrul Energiei din Bulgaria), Virgil Popescu (ministrul Energiei din România) și Gilberto Pichetto Fratin (ministrul Tranziției Ecologie din Italia). Întâlnirea a fost găzduită de ministrul grec al Energiei, Kostas Skrekas.

„Am reiterat necesitatea unei bune colaborări între statele noastre în domeniul energiei pentru a putea să ne asigurăm securitatea şi independenţa energetică. De asemenea, prin intermediul cooperării regionale reuşim să asigurăm diversificarea surselor pentru aprovizionare cu gaze naturale şi energie şi asigurarea rutelor de transport”, a mai spus Virgil Popescu.

Proiectul hidrocentralei nu este nou

În urmă cu opt ani, presa scria că Guvernul de la acea vreme aprobase constituirea unei societăți mixte de proiect pentru dezvoltarea hidrocentralei româno-bulgare de pe Dunăre de la Turnu Măgurele- Nicopol, se arăta într-un memorandum.

Tot atunci, existau estimări preliminare care arătau că viitoarea capacitate hidroenergetică instalată va fi de aproximativ 400 MW, lucru ce trebuia să contribuie la creșterea securității energetice a României, dar și la reducerea dependenței de importuri.

Memorandumul respectiv mai arăta că energia hidroenergetică ar fi putut fi o nouă cale de comunicație, dat și o linie de cale ferată între România și Bulgaria. Dacă această hidrocentrală ar lua contur, atunci Dunărea va fi regularizată și vor exista efecte pozitive asupra proiectelor privind inundațiile prin diguri și a lucrărilor de drenaj. De asemenea, vor exista efecte pozitive și asupra lucrărilor de upraînălțare a porturilor.

Guvernul din perioada respectivă miza, prin acest proiect, pe revitalizarea economică a regiunii Turnu Măgurele, creând noi locuri de muncă și beneficiind de modernizarea infrastructurii, scria, la vremea respectivă, Energynomis.