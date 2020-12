Victor Ponta a subliniat într-un interviu că, după alegerile parlamentare, „nu suntem de acord cu închiderea României. Cred că România trebuie să testeze, să investească în sistemul de sănătate, adică exact ce nu face acum.”

Conform celor spuse de Ponta, România nu își permite să mai fie închisă deoarece „jumătate din români n-au bani puși la saltea” iar statul român s-a împrumutat deja cu 20 de miliarde de euro.

Declarația lui Victor Ponta

„Suntem o țară care nu poate să se închidă încă o dată. Jumătate din români n-au bani puși la saltea. Statul român deja anul ăsta a împrumutat 20 de miliarde de euro. Nu mai putem, trebuie să testăm, să facem condiții normale”, a declarat șeful Pro România într-un interviu acordat pentru dcnews.ro

„Trebuie să deschidem școlile. E un dezastru. Copiii vor la școală, pentru profesori este un dezastru. Menirea lor e să vadă că nu e atent, să-l stimuleze, nu să se uite la un ecran de calculator și copiii să-și închidă camera. Pentru părinții care merg la muncă și nu au cu cine să-și lase copiii”, a adăugat Victor Ponta.

De asemenea, șeful Pro România a mai explicat că „noi am avut două măsuri pe care le punem pe masă în orice negociere cu orice partid după 6 decembrie.”

„Venitul minim de criză, toți cei care câștigă în 2021 sub 2.000 lei trebuie să primească diferența: aici intră cei care au pensii sub 2.000, salariu sub 2.000, spor de șomaj și cei care vin din diaspora. Și sprijinul economic de criză pentru IMM-uri și firmele românești”, a transmis Victor Ponta, conform sursei menționate.

„Eu vă spun un lucru și vă dau în scris! Dacă nu facem acest lucru, în 2021 în vară, trei sferturi dintre firmele românești sunt în faliment”, a conchis Ponta.