În luna iunie a anului 2019, am ales să-l pun pe coperta Revistei Capital pe vloggerul Selly și l-am numit și eu fenomen. La acel moment, Mircea Badea a taxat în direct inițiativa mea fără să citească articolul. Andrei Șelaru, puștiul care la 5 ani era pasionat de robotică, iar la 10 ani testa aplicații pe site-ul creat chiar de el speculase perfect o zonă care avea să-i aducă un succes uriaș cu 5Gang. Știam că va deveni numărul 1 într-o industrie, cea a influencerilor, care produce milioane de euro, nu doar în România, ci și peste hotare. Deci a fost cum am spus eu, un fenomen. Astăzi este și personaj principal într-un film destinat în special copiilor, „Un altfel de Crăciun” care este pe locul 1 în box office-ul românesc și care a bătut toate recordurile.

Selly a câștigat multe medalii în clasele I-IV, în urma concursurilor de limba română și matematică și a terminat clasele V-VIII printre primii. A intrat la cel mai bun liceu din Craiova, iar după bac vrea să dea și la facultate.

Nu puțini sunt cei care-i critică versurile pieselor scoase de el și de colegii de trupă, însă oameni buni, haideți să ne revenim. Nu instigă la ură, nu înjură femeile și nu are sintagme disprețuitoare la adresa românilor care au performat prin educație. Toți am fost fani acum ceva timp ai „Moșule, ce tânăr ești”, „Lasă-mă Papa la mare”, „Roxana și banana” sau „Ola, OlaE Macho Man”. Atunci era în vogă acest tip de muzică pentru adolescenți, astăzi este aceasta, fie că ne place sau nu.

Dar „fenomenul” Abi Talent este un real pericol și arată un viitor sumbru al generației viitoare. El nu este Adrian Minune sau Florin Salam, pentru că cei doi chiar cântă, desigur un gen de muzică pe care nu-l agrează toată lumea, dar gusturile nu se discută, așa cum nu se poate fi contestat nici talentul celor doi cântăreți amintiți. Și nu cred că vreunul dintre cei doi au folosit cuvinte peiorative în piesele lor sau că au instigat la violență. Dimpotrivă. Ei bine, acest Abi numai asta face. Instigă la ură, violență și desconsideră femeile, dar și pe cei care au ales calea să nu renunțe la școală după 8 clase.

Cine este „fenomenul cu zdrențe”Abi Talent?

„Abi Talent are 18 ani. Numele său din buletin este Alberto Panțic și face parte dintr-o familie controversată din Buzău – părinții lui stăpânesc mahalaua orașului, iar tatăl său, Julien, s-a răfuit cu clanurile țigănești și a fost suspect într-un dosar de falsificare de bani. Artistul a renunțat la școală în 2015, după ce a terminat clasa a VIII-a la Școala Gimnazială “Ion Creangă” din Buzău – media generală 6,97”, relatează yabbmusic.ro.

„Eu sunt țigan. Cu astea 8 clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de 6 luni. Eu scriu versurile, nu ar mai fi natural dacă le-ar scrie altcineva. Mă cred…în momentul ăsta, sunt cea mai mare vedetă. Eu am cea mai mare atenție în momentul ăsta, sunt cel mai natural, nu mă prefac. Mai am 3 frați, frații meu s-au obișnuit că sunt vedetă”, a declarat Abi Talent pentru ”Star Magazin”.

„Am scos-o pe zdreanța ta în oraș și am ieșit în papuci Gucci” este un vers dintr-o melodie care a strâns peste 22 de milioane de vizualizări, și care este dedicată, citez „săracilor cu facultate”. Presa tabloidă susține că tânărul are CONCERTE în cluburi, unde este plătit cu 4.000 de euro. Bun exemplu pentru copii și adolescenți. Acesta este drumul.

Mircea Badea, promo gratuit pentru Abi Talent

În direct la Antena 3, Mircea Badea citea în stilul consacrat un articol cu Abi Talent. Repet, la Antena 3. Tănărul cu 8 clase, care se vrea băgat în seamă cu orice preț și apelează la orice fel de tertipuri, se pare că a făcut rost de numărul de telefon al jurnalistului și l-a apelat în direct. Pentru că evident nu i s-a răspuns, a trimis un SMS, pe care Mircea Badea l-a citit în direct.

“Mă sună unul și zice că este Abi. Dacă Abi chiar este Abi și a făcut rost de numărul meu… este foarte tare! Mi-a scris: «Sunt Abi. Răspunde, că intru și eu în direct. Sunt băiat bun, stai liniștit!». Este foarte tare. Băi, Abi, stai… Stai să termin cu Papa și mai vedem. Auzi, dar Abi, dacă este minor, la ora asta n-ar fi trebuit să doarmă în pijamale Gucci sau Versace?”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii sale, care desigur a fost preluat de toată lumea. Promo gratuit pentru tânărul care le numește pe femei zdrențe și care instigă la ură și violență permanent.

Părinți educați-vă copiii! Jurnaliști care nu conteniți să-l numiți pe Abi Talent fenomen, rege sau alte apelative similare, toți vrem trafic și audiență, dar haideți să nu coborâm chiar sub nivelul mării.

Sursa foto: Cancan.ro

Te-ar putea interesa și: