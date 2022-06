Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a oferit detalii despre rezervele de gaze naturale pe care România le pregătește pentru iarna viitoare.

România nu va avea probleme la iarnă. Am putea avea depozitele de gaz pline chiar și în proporție de 90%, spune Virgil Popescu

„Suntem în graficul pe care ni l-am asumat către Comisia Europeană”, a dat asigurări oficialul din Guvern.

Ȋn prezent, țara noastră raportează un grad de umplere a depozitelor de gaz de 41,3%. „Vom avea cu certitudine acel minim de 80%, poate mergem spre 90%”, a mai indicat ministrul Energiei, care a vorbit și despre avantajele noii exploatări din Marea Neagră.

„Suntem în graficul pe care ni l-am asumat către Comisia Europeană şi pe care îl avem pentru siguranţa în aprovizionare. În momentul de faţă, în depozite, avem 41,3% grad de umplere a depozitelor. Prima raportare către Comisia Europeană se face la 1 august, când trebuie să avem 46%.

Dacă vă uitaţi, comparativ cu anii trecuţi, suntem aproximativ în acelaşi grafic, chiar suntem cu 200 de milioane metri cubi în plus faţă de rezerva din aceeaşi perioadă a anului trecut. Vom avea cu certitudine acel minim de 80%, poate mergem spre 90%, acum avem şi avantaje.

Avem avantajul noii exploatări care astăzi a fost inaugurată în Marea Neagră. Când am asumat cei 80% grad de umplere nu am luat în calcul, ştiam că vor începe exploatările din Marea Neagră, deci avem un plus de 3 milioane de metri cubi în transport şi evident o parte din ei se vor duce, conform legii, în depozite”, a declarat, marți seară, Virgil Popescu, pentru Digi24, potrivit News.ro.

Autoritățile vor demara o campanie națională de educare a românilor privind economisirea de energie

Pe de altă parte, ministrul Energiei a vorbit și despre un subiect care a tot revenit în actualitate în ultimele zile, la nivelul întregii Europe: scăderea consumului.

Ȋn condițiile în care se încearcă scăderea dependenței de gazele rusești, iar unele țări se confruntă chiar cu un blocaj al transportului de gaze din partea Moscovei, o soluție la îndemână este scăderea consumului.

„Sigur, noi avem o experienţă, dacă ne uităm în trecut, în anii ’80, o experienţă din care nu prea încurajăm consumul”, a afirmat Virgil Popescu, care a dezvăluit că autoritățile vor demara „o campanie de eficienţă energetică la nivel naţional pentru a încerca să educăm acest lucru”.

Ȋntrebat dacă românii ar trebui să înceapă să economisească, Virgil Popescu a răspuns:

„Vrem să scădem dependenţa de gazele ruseşti. Una din metodele pentru a scădea consumul şi indirect dependenţa de importuri este de a economisi.

Sigur, noi avem o experienţă, dacă ne uităm în trecut, în anii ’80, o experienţă din care nu prea încurajăm consumul. Nu prea este în stilul nostru să încurajăm consumul pentru că am fost privaţi de anumite…

Se pune problema să încercăm să economisim, să încercăm să stingem un bec, dacă nu mai stăm în acea cameră, să încercăm să dăm cu un grad sau două mai puţin caloriferul sau centrala pe perioada de iarnă. Nu ştiu dacă toţi putem face asta, dar putem încerca.

O să începem o campanie de eficienţă energetică la nivel naţional pentru a încerca să educăm acest lucru. Va fi o informare pe scară largă ca să înţelegem că din lucruri simple pot rămâne bani în buget şi putem reduce importurile.”