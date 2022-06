Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, după participarea la reuniunea Consiliului Energiei, la Luxemburg, că România „mizează pe un mix energetic echilibrat”. „Dezvoltarea producţiei interne de gaz natural, energie nucleară şi creşterea ponderii energiei regenerabile cuplat cu măsuri de eficienţă energetică reprezintă coordonatele strategice pentru perioada următoare”, a explicat el.

„Am participat astăzi la reuniunea Consiliului Energiei la Luxemburg, organizată în contextul continuării discuţiilor la nivel european cu privire la securitatea aprovizionării cu gaz natural şi energie. Europa traversează o perioadă cu provocări de natură geopolitică, umanitară şi energetică. Asigurarea resurselor primare pentru perioada următoare în contextul reducerii dependenţei de importurile energetice din Rusia reprezintă misiunea noastră prioritară. Această este direct conectată de asigurarea unui preţ accesibil la energie pentru populaţie”, a afirmat Virgil Popescu.

România mizează pe un mix energetic echilibrat

Potrivit ministrului, de la ultima reuniune ministerială, din luna mai, Europa continuă să lucreze la planuri concrete şi acţiuni în perspectiva consolidării independenţei şi rezilienţei sistemelor energetice – planul REPowerEU şi cel de-al şaselea pachet de sancţiuni care limitează importurile de ţiţei şi produse petroliere din Rusia.

„Pentru perioada următoare, Europa are în vedere creşterea eficienţei energetice, accelerarea dezvoltării surselor regenerabile, finanţarea proiectelor de infrastructură în domeniul gazului natural şi diversificarea surselor de aprovizionare. România, la rândul ei, mizează pe un mix energetic echilibrat. Dezvoltarea producţiei interne de gaz natural, energie nucleară şi creşterea ponderii energiei regenerabile cuplat cu măsuri de eficienţă energetică reprezintă coordonatele strategice pentru perioada următoare. România a început de curând valorificarea resurselor din Marea Neagră din perimetrele de adâncime redusă, cu potenţial estimat la 1 miliard metri cubi pe an ceea ce reprezintă aproximativ 10% din consumul de gaze al României. Prin preluarea integrală a participaţiei Exxon Mobile, de către Romgaz, România are de asemenea în vedere demararea exploatării din perimetrul Neptun Deep, în perspectiva anului 2026″, a explicat el.

Virgil Popescu a adăugat că proiectele în domeniul nuclear continuă conform planificării stabilite (retehnologizarea Unităţii 1, Unităţile 3 şi 4), România anunţând de curând amplasamentul potenţial al primului reactor modular de mici dimensiuni, la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa.

Pentru iarna viitoare, România este în plin proces de refacere a stocurilor de gaze naturale, fiind importantă în acest sens şi coordonarea cu grupul regional creat la Sofia ca parte a Platformei energetice comune a UE.

„În prima parte a reuniunii, alături de celelalte state membre, am adoptat poziţia de negociere a Consiliul asupra formelor revizuite ale directivelor privind eficienţa energetică şi promovarea energiei din surse regenerabile, elemente cheie ale securităţii energetice în UE. Cele două directive vor contribui la creşterea ponderii energiei din surse regenerabile şi la o utilizare mai eficientă a resurselor, ambele cu impact direct asupra reducerii preţului la energie pentru consumatori. Cele două directive revizuite adoptate la nivelul Consiliului urmează să intre în etapa de negociere inter-instituţională între Parlamentul European şi Consiliu. În a doua parte, statele membre au dezbătut problema securităţii energetice în contextul continuării conflictului din Ucraina şi al pregătirii pentru iarna viitoare”, a mai arătat Virgil Popescu.

Cinci direcții pentru România

El a adăugat că, din perspectiva României, sunt importante 5 direcţii strategice de acţiune pentru perioada următoare:

(1) creşterea producţiei din surse interne într-o manieră neutră din punct de vedere tehnologic;

(2) refacerea stocurilor de gaze pentru iarna următoare la un nivel de cel puţin 80%;

(3) consolidarea infrastructurii pentru transportul şi depozitarea gazului natural – finalizarea Coridorului Vertical (Grecia-Bulgaria-România) şi utilizarea Coridorului Transbalcanic (Turcia, Bulgaria, România, Ucraina şi Republica Moldova);

(4) operaţionalizarea Platformei Energetice pentru achiziţionarea în comun a gazelor naturale;

(5) energie stabilă şi accesibilă pentru consumatori.

„România rămâne un susţinător al solidarităţii între Statele Membre şi al colaborării în domeniul energetic”, a transmis Virgil Popescu.