România trăieşte sub ameninţarea Omicron! Un cunoscut cercetător român a atenţionat asupra iminenţei debutului unui nou val al pandemiei, de data aceasta provocat de noua tulpină de coronavirus din Africa de Sud.

Record absolut de cazuri zilnice în Marea Britanie. Omicron produce un val distinct, care se adaugă valului Delta

Epidemiologul Octavian Jurma scrie, într-o postare pe pagina sa de socializare, despre situaţia generată de tulpina Omicron în Marea Britanie, pentru ca apoi să vorbească despre evoluţia imediat următoare din România.

“Azi, 15 decembrie 2021, au fost inregistrate in Marea Britanie 78,610, un record absolut, cu peste 10.000 de cazuri mai mult decat recordul precedent de 68.053 din 8 ianuarie 2021. (…)

Medicul Sef al Angliei, dr. Chris Whitty, avertizeaza ca si alte recorduri ale pandemiei de COVID-19 vor fi doborate in saptamanile urmatoare.

El subliniaza de asemenea ca Omicron produce un val distinct care se adauga valului Delta si ca in acest moment asistam la desfasurarea simultana a doua epidemii.

Astfel curba cazurilor Delta este plata, iar cresterea foarte rapida pe care o observam se datoreaza cresterii fulminante a numarului de cazuri Omicron care se adauga peste curba Delta”, se arată în mesajul de miercuri de pe Facebook al lui Octavian Jurma.

Când va începe noul val al pandemiei în România, provocat de tulpina Omicron?

Doctorul vorbeşte apoi despre o evoluţie similară a Omicron în Europa cu cea observată în Africa de Sud. “Este probabil că vom avea pentru prima dată în Europa zile cu peste 100.000 de cazuri noi confirmate în ţările cu testare adecvată”, afirmă Jurma.

“Vedem ca nici in Anglia politicienii nu au curaj sa ceara oamenilor sa renunte la petrecerile de Craciun si Revelion mai ales dupa scandalul petrecerilor din timpul carantinei organizate de Boris Johnson”, mai scrie acesta despre politicienii care nu au curaj să impună măsuri mai dure în acest moment.

În schimb, în România, debutul valului Omicron va veni la cel mult o lună de la debutul valului din Marea Britanie, afirmă Octavian Jurma. Aşadar, totul este aşteptat să înceapă în jurul datei de 15 ianuarie, spune epidemiologul.

“In Romania debutul valului Alpha a fost la 2 luni distanta dupa debutul valului Alpha in UK.

Debutul valului Omicron in Romania va fi cu maxim o luna dupa debutul valului Omicron din Anglia, avand in vedere ca si primul caz de transmitere comunitara a fost azi confirmat, la 3 doar saptamani dupa identificarea primului caz Omicron in Anglia la data de 27 noiembrie 2021.

Avem deci inca o confirmare indirecta ca ne putem astepta la debutul valului Omicron in Romania in jurul datei de 15 ianuarie (+/- 1 saptamana).”