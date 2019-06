România a fost una dintre economiile cu cel mai rapid nivel de creştere din Uniunea Europeană (UE), în ultimii ani, şi credem că vom avea o creştere mult mai rapidă decât media europeană pentru următorul deceniu, a declarat, vineri, în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor de pe pieţele financiare, Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

„În ultimii ani, România a fost una dintre economiile cu cel mai rapid nivel de creştere din Uniunea Europeană şi credem că vom avea o creştere mult mai rapidă decât media europeană pentru următorul deceniu. Nu este ceva dificil, pentru că noi provenim de la o bază foarte joasă, de la un PIB foarte mic. Cred că vom avea o creştere substanţială, aşadar şi la nivel economic afacerile vor creşte. Suntem o piaţă tânără, dar bine educată, cu o populaţie bine educată. Avem un nivel scăzut al datoriei publice, având în vedere PIB-ul. De asemenea, avem energie, resurse, un sector IT&C în creştere, la fel şi producţia de autovehicule. În comparaţie cu alte state mai puternice, suntem a doua mare ţară după Polonia, în regiune, iar asta ar putea fi un avantaj pentru noi”, a afirmat Anghel.

Valentin Lazea, economist şef la Banca Naţională a României (BNR), a declarat în cadrul aceluiați eveniment, că educaţia financiară joacă un rol important în societate, iar pe acest segment există activităţi derulate de către bănci şi Bursa de Valori Bucureşti.

”Educarea financiară a publicului s-a efectuat mai departe de către bănci. În acest sens, ştiu că se depun eforturi din partea Bursei de Valori Bucureşti să educe publicul, dar cred că trebuie făcute mult mai multe lucruri din cauza specificităţii acestei pieţe. Vreau să reiterez faptul că orice părinte se bucură să-şi vadă copilul devenind un adult, iar în relaţia cu Bursa vă doresc succes”, a afirmat economistul şef BNR.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) împreună cu Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), organizează vineri evenimentul ConFEAS 2019: Financial Markets Beyond Technology.

Te-ar putea interesa și: