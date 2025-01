Specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea rapidă privind datoria publică a României, explicând cum nivelul actual, de peste 50% din PIB, s-ar putea apropia de 60% într-un timp scurt. Acesta a evidențiat necesitatea unor reforme fiscale urgente pentru a preveni o criză economică.

Biriș a explicat că datoria publică este strâns legată de deficitul bugetar, care în 2023 a fost mult peste nivelul prognozat. Cu un PIB de aproximativ 300 de miliarde de euro, creșterea deficitului a avut un impact semnificativ asupra finanțelor publice.

„Nivelul datoriei publice nu trebuie să surprindă pe nimeni pentru că de fapt ce este datoria asta publică? Vine din finanțarea deficitului.

Când noi anul trecut am avut bugetat doar 5% din PIB, PIB-ul este vreo 300 de miliarde de euro, și am terminat cu 9% este clar că toți cei 9% s-au adăugat la datoria publică ți în felul acesta am trecut de 50% din PIB datorie publică și ne îndreptăm rapid probabil spre 60%”, a spus Biriș la B1 Tv.