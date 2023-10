Înaintea acestei partide, echipa noastră este poziționată bine în clasament. Depindem doar de rezultatele noastre, iar cele 6 puncte pe care le putem obține cu Belarus și Andorra (acest meci se joacă duminică de la ora 21:45) ne pot aduce într-o poziție și mai bună înaintea ultimelor două meciuri din preliminarii, cu Israel (deplasare) și Elveția (acasă).

Obiectivul tricolorilor este calificarea la EURO 2024, iar orice alt rezultat va duce la plecarea selecționerului Edi Iordănescu. Avem însă speranțe de calificare, din moment ce suntem pe locul doi în grupă.

Clasamentul grupei I este următorul:

Elveția 14 puncte România 12 puncte Israel 11 puncte Belarus 4 puncte Kosovo 4 puncte Andorra 2 puncte

Lotul României pentru meciul cu Belarus:

Portari: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

România este favorită certă la victorie

Avem motive de optimism înaintea acestei partide, din moment ce Belarus nu a impresionat în aceste preliminarii. Echipa noastră a alternat momentele bune cu cele mai puțin bune, însă diferența de valoare este evidentă. Din acest motiv, selecționata lui Edi Iordănescu este favorită certă la casele de pariuri sportive să obțină cele trei puncte. Cotele ne arată un avantaj categoric: 1.53 pentru România la victorie, egalul cota 3.80 iar succesul Belarusului primește cota 6.50.

Partea bună este că România nu a pierdut niciodată în fața Belarusului. Am mai întâlnit această reprezentativă de șapte ori, iar de cinci ori am câștigat și de două ori am terminat la egalitate. Ultima victorie datează din această campanie de calificare la EURO 2024. „Tricolorii” s-au impus cu 2-1 prin golurile marcate de Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, doi jucători care sunt așteptați să fie titulari și joi.

Partidele cu Belarus generează multe goluri

În partidele cu Belarus, fanii români au putut vedea multe goluri. Acest lucru se observă cel mai bine din rezultatele din ultimele partide. În 5 din ultimele 6 confruntări dintre România și Belarus, ambele echipe au marcat și s-au înscris Peste 2.5 goluri.

Pare paradoxal, în condițiile în care niciuna dintre echipe nu excelează în atac. Așadar, sunt indicii că și partida de joi va fi una cu multe goluri.

Edi Iordănescu mizează pe Denis Alibec în atac

Sunt câteva semne de întrebare în privința echipei de start pe care Edi Iordănescu o va alinia. În special pe extreme, unde Iordănescu trebuie să aleagă doi jucători dintre Dennis Man, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Florinel Coman și Valentin Mihăilă. E o alegere dificilă, în condițiile în care toți jucătorii au valori similare și evoluții asemănătoare.

Certitudinea este însă în atac, unde Edi Iordănescu a decis să mizeze pe Denis Alibec. Acesta are 4 goluri marcate în 33 de meciuri la națională, însă nu are o concurență pe măsură. Daniel Birligea și Louis Munteanu nu au niciun meci la echipa națională, iar Denis Drăguș revine după o perioadă îndelungată.

Diferență mare de valoare între cele două loturi

România are în teorie un lot mult mai valoros decât cel al adversarilor de joi. Potrivit Transfermarkt, jucătorii lui Edi Iordănescu sunt evaluați la 75.10 milioane de euro. Se remarcă Radu Drăgușin și Răzvan Marin, fiecare cotat la 8 milioane de euro.

Belarusul are în schimb un lot evaluat la doar 12.5 milioane de euro. Cel mai bine cotat jucător este Maks Ebong de la Astana, un mijlocaș central cotat la 1.2 milioane de euro.

Următoarele meciuri ale României din aceste preliminarii:

15 octombrie, de la ora 21:45: România – Andorra (fără spectatori)

18 noiembrie, de la ora 21:45: Israel – România

21 noiembrie, de la ora 21:45: România – Elveția

