Depozitele de gaze naturale din România deţin 68,3% din capacitatea lor de înmagazinare, o cantitate mai mică decât media europeană (de 74,8%), însă nu ar trebui să ridice îngrijorări la nivelul consumatorului de gaz, susţin reprezentanţii Asociaţiei Energia Inteligentă, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Depozitele de gaze ale României, sub media europeană

În aceste condiţii, „scăderea temperaturii prognozate probabil va aduce o creştere a consumului din România, până la un nivel maxim de circa 53 milioane mc/zi care poate să fie satisfăcut în condiţii normale”, precizează sursa citată.

„În zilele următoare se anunţă o scădere a temperaturii aerului, aspect care va determina o creştere a consumului de gaze în România. Chiar dacă s-au extras importante cantităţi de gaze din depozite în ultimele 3 luni, nivelul temperaturilor prognozate nu ar trebui să ridice îngrijorări la nivelul consumatorului de gaz. România are cea mai rapidă rată de golire a depozitelor de înmagazinare din UE în această iarnă (Ungaria are o viteză mai mare de golire a depozitelor comerciale, dar Ungaria este singura ţară din UE care are un depozit de înmagazinare strategic din care nu se extrag gaze de cât în condiţii excepţionale).

În Europa multe ţări au considerat că perioada caldă din această iarnă şi preţurile mici ale gazelor de pe bursele de profil reprezintă o oportunitate de a înmagazina gaze naturale pentru a se pregăti pentru iarna următoare. În România furnizorii s-au grăbit să extragă gazele din depozit care au preţ ridicat şi care dacă sunt lăsate încă un ciclu de înmagazinare aduc costuri suplimentare şi preţuri mai mari la gazele vândute”, se menţionează în comunicat, transmite Agerpres.

Producția internă asigură consumul dar și exportul

Potrivit sursei citate, dacă în Europa securitatea este mai importantă în detrimentul preţului mare, în România atingerea unor preţuri mai mici la gaze este mai importantă decât securitatea ridicată în domeniul energiei.

În ceea ce priveşte asigurarea zilnică cu gaze în România, datele zilnice privind producţia şi consumul de gaze arată că, în data de 25 ianuarie 2023, sursele din România acopereau consumul şi permiteau exportul a circa 2,2 milioane mc/zi, echivalentul 4,5% din sursele de gaze zilnice ale României.

Conform Graficului de extracţie a gazelor din depozitele de înmagazinare din România, citat de asociaţia profesională, există în prezent o capacitate de extracţie a gazelor din depozit de 24-25 milioane mc/zi.

De asemenea, datele de pe platforma Transgaz relevă că furnizorii au rezervat o capacitate de transport pe punctele de intrare din import prin Negru Vodă de 4,6 milioane mc/zi şi în punctele de ieşire din SNT de 49,3 milioane mc/zi.