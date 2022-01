Infrastructura din România va fi o piedică pentru NATO. Această părere este împărtășită de Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA în Europa. El a explicat că infrastructura de la noi din țară ar putea fi o piedică în mobilizarea rapidă a trupelor și tehnicii militare a aliaților NATO spre flancul estic al Alianței, în cazul unui eventual atac al Rusiei în Ucraina

Generalul american în rezervă Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA în Europa, a explicat, într-un interviu acordat Digi24 că situația nu dă semne să se îmbunătățească. În opinia sa, Federația Rusă are la îndemmână multiple scenarii de atac, ale căror efecte se vor resimți în întreaga regiune.

„Sunt îngrijorat de situația din Ucraina și regiunea Mării Negre. Kremlinul și-a crescut numărul de trupe atât pe mare, dar și terestru. Semnalele date de Rusia nu sunt încurajatoare. Nu văd nicio posibilitate ca situația să se îmbunătățească. Dacă nu se întâmplă ceva neașteptat, atunci vedem o posibilitate foarte mare ca Rusia să atace Ucraina”, spune generalul (r) Ben Hodges.

Va fi vorba de un atac al Rusiei în 3-4 etape

În opinia sa, va fi vorba despre un atac în 3-4 etape. Atacurile cyber vor fi cele mai numeroase, pentru a bruia toate deciziile luate în țară, dar și transporturile sau apărarea aeriană. Acesta se așteaptă la multe știri false, pentru a-i induce în eroare pe oameni, pentru a-i panica și pentru a-i face să nu mai aibă încredere în guvern.

„Mă aștept la atacuri amfibii: fie pe coasta Mării Negre, între Crimeea și Herson, sau pe coasta Azov, între Mariupol și Crimeea. Aici rușii vor avea un mare avantaj. Astfel de atacuri pe coastă nu le vor aduce rușilor foarte multe pierderi. Vor să mențină o presiune, în așa fel încât țările europene să spună: Nu este un atac masiv, nu trebuie să aplicăm toate sancțiunile”, a avertizat fostul comandant al trupelor SUA în Europa.

Este Ministerul Transporturilor din România pregătit pentru așa ceva?

Acesta a avertizat și asupra infrastructurii de pe flancul estic al NATO care nu este grozavă și ar putea împiedica o desfășurare rapidă a forțelor NATO.

„Flancul estic din NATO este pregătit pentru a primi trupe, dar știm din exercițiile anterioare că sunt probleme cu transportul. Infrastructura nu este ideală. Tocmai pentru astfel de situații am încercat să dezvoltăm mobilitatea militară în ultimii ani. Militarii trebuie să se pună în mișcare prin Europa înainte de începerea crizei. Pot ajunge acolo suficient de repede încât să prevină criza? Este Ministerul Transporturilor din România pregătit pentru așa ceva? Sunt pregătite autostrăzile pentru convoaie? Sau aeroporturile? Este portul Constanța pregătit? Știu că România a lucrat la acest lucruri, dar acum va fi un test bun pentru a vedea cât de mult v-ați dezvoltat”, a spus generalul (r) Ben Hodges.

„Avem nevoie de mai multe poduri. Este nevoie de poduri peste râurile din România, dar și din celelalte țări”, a arătat el.

Urmările se vor resimți și în România, Polonia, Slovacia, Lituania sau Ungaria

El a explicat că dacă va fi un nou atac asupra Ucrainei, nu doar că vor fi sancțiuni din Vest, dar NATO va acorda și mai mare atenție asupra impactului asupra aliaților NATO de la graniță. Sunt patru țări la granița cu Ucraina. Urmările se vor resimți și în România, Polonia, Slovacia, Lituania sau Ungaria. Mă aștept la atacuri cyber, dar și la valuri de refugiați. Un număr mare de refugiați se va îndrepta spre Vest”, a atras atenția Ben Hodges.

„Nu vrem să fie un conflict direct NATO-Rusia. Sunt convins că este ultimul lucru pe care Kremlinul îl vrea, pentru că știe ce presupune. Vor fi probleme cu marina rusească în Marea Neagră. Vor declara o zonă de antrenament, unde alte nave nu vor avea voie. La fel se va întâmpla și în spațiul aerian”, a detaliat generalul american.

Ben Hodges a fost comandant al trupelor americane în Europa între 2014 și 2018 și a servit în războaiele din Irak și Afganistan, obținând multiple medalii și decorații. În prezent lucrează ca analist la think tank-ul Center for European Policy Analysis și are numeroase apariții la conferințe și în presa internațională pe tema NATO și a securității europene.