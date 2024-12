Importurile de gaze s-au redus în primele zece luni ale anului

În primele zece luni din 2024, România a importat o cantitate de 1,549 milioane tone echivalent petrol (tep) de gaze naturale utilizabile, înregistrând o scădere de 13,7% față de aceeași perioadă din anul 2023. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), aceasta reprezintă o reducere de aproximativ 245.500 tep, semn al unei scăderi a dependenței țării de importuri.

Pe de altă parte, producția internă de gaze naturale a continuat să crească, atingând un total de 6,284 milioane tep în intervalul ianuarie-octombrie 2024. Aceasta reprezintă o creștere de 1,2% față de aceeași perioadă din 2023, adică un avans de aproximativ 76.600 tep. Creșterea producției interne vine într-un context în care România încearcă să își consolideze securitatea energetică, diversificând sursele și sporind producția internă.

CNSP prevede o creștere a producției de gaze

Estimările Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) prevăd o continuare a acestei tendințe de creștere a producției de gaze naturale în următorii ani. Potrivit prognozelor, în perioada 2024-2027, producția de gaze naturale ar urma să înregistreze un ritm mediu anual de creștere de 1,7%, după un avans de 1,4% înregistrat în 2023.

Pentru anul 2024, CNSP estimează o producție de 7,675 milioane tep, în creștere cu 0,6% față de anul anterior. Proiecțiile pentru anii următori indică o continuare a acestei creșteri, ajungându-se la 7,79 milioane tep în 2025 (plus 1,5%), 7,907 milioane tep în 2026 (plus 1,5%) și 8,176 milioane tep în 2027 (plus 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se estimează o creștere de aproximativ 11,1% pentru anul 2024, atingând un total de 2,392 milioane tep.

Această creștere este explicabilă prin faptul că România va depinde în continuare de gaze externe, chiar dacă producția internă va înregistra un avans.

Totuși, pentru anii următori, importurile vor începe să scadă, datorită creșterii producției interne și a intrării în exploatare a unor noi capacități de extracție. Conform prognozelor CNSP, importurile vor scădea cu 7,6% în 2025 (2,211 milioane tep), cu 2,7% în 2026 (2,150 milioane tep) și cu 6% în 2027 (2,022 milioane tep).

Aceste tendințe reflectă o strategie pe termen mediu și lung a României de a reduce dependența de gazele naturale importate, prin creșterea producției interne și dezvoltarea de noi capacități de extracție.