Primarul general al Capitalei, criticat de către către edilul Sectorului 3, Robert Negoiţă.

Apel urgent către Nicuşor Dan! Robert Negoiţă cere o şedinţă cu toate primăriile de sector

Acesta din urma a declarat că i-a transmis lui Nicuşor Dan o scrisoare în care îi solicită să convoace urgent o şedinţă cu toate primăriile de sector pentru a discuta şi stabili măsurile care trebuie luate pentru a soluţiona problema câinilor fără stăpân.

Decizia lui Negoiţă vine după tragedia ce a avut loc sâmbătă în zona Lacul Morii din Sectorul 6, unde o femeie a fost sfâşiată de câinii maidanezi şi a murit.

„Da, știu că este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar în administrația locală chiar nu putem pune pauză. Și, din păcate, iată că apar și situații, deosebit de grave, ce impun mobilizare și intervenții eficiente de îndată.

I-am trimis astăzi Primarului General o scrisoare prin care îi cer să convoace URGENT o ședință cu toate primăriile de sector pentru a discuta și stabili măsurile ce trebuie luate rapid în vederea soluționării problemei periculoase a căinilor fără stăpân.

Fac și aici un apel către domnul Primar General în acest sens și îmi exprim, în numele comunității Sectorului 3, toată deschiderea și disponibilitatea de a ajuta activ la soluționarea acestor probleme.

Am sprijinit și vom sprijini și în continuare acțiunile derulate de Primăria Generală, prin ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București), pe raza Sectorului 3.

Dar, dată fiind situația în care s-a ajuns și faptul că fenomenul căinilor fără stăpân pare ca a scăpat de sub control, cred că este imperios necesar să existe un plan coerent de acțiune și intervenție rapidă pe care doar Primăria Generală îl poate și trebuie să îl pună în mișcare.

Lipsa reacției, în acest moment, nu este o variantă! Și sper ca, azi sau în zilele ce vin, domnul Primar General să ne convoace la o discuție constructivă”, este mesajul postat de Robert Negoiţă pe pagina sa de Facebook, alături de o imagine cu scrisoarea ce i-a fost transmisă lui Nicuşor Dan.

Mesaj şi din partea lui Ciprian Ciucu, cu câteva ore mai devreme: Nu mai am așteptări de la Primăria Municipiului Bucureşti

Critici la adresa edilului general al Capitalei a venit şi din partea lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, în care se află şi locul unde a avut loc cumplita tragedie.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban.

Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte.

Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!

Nu am ieșit public până acum deoarece am așteptat să văd poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete și care este singurul care are instrumentele instituționale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această așteptare.

În septembrie 2013, atunci când Ionuț Anghel și-a găsit sfârșitul în aceleași condiții înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu, și-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc.

Primarul de Sector nu apare în nicio discutie publică. De aici așteptarea mea. Nu mai am așteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora, sunt deja de notorietate”, a scris Ciprian Ciucu, duminică dimineaţă, pe pagina sa de Facebook.