Sphera Franchise Group (cunoscut sub simbolul bursier SFG) a încheiat un an record în istoria sa, fiind cel mai mare grup din industria de food service din România. Compania a raportat vânzări în valoare de 1,47 miliarde de lei și a înregistrat îmbunătățiri semnificative în indicatorii de profitabilitate. EBITDA normalizată a crescut cu 44,1% față de anul precedent, atingând 147,9 milioane de lei, în timp ce profitul net normalizat a înregistrat o creștere de 80,3%, ajungând la 79,8 milioane de lei în comparație cu anul anterior.

„Anul 2023 a fost plin de realizări. Am continuat să ne dezvoltăm și am deschis 8 unități noi, am devenit prima rețea locală care a atins borna de 100 de restaurante, am adus inovații variate în meniu, am optimizat și am devenit mai eficienți.

În tot acest timp, am rămas un reper în ceea ce privește sustenabilitatea. Iar provocările nu au lipsit – ne-am confruntat cu inflație ridicată, majorări neprevăzute de taxe și o piață a muncii încordată.

Rezultatele sunt însă pe măsura muncii extraordinare a celor peste 5.100 de colegi din Sphera – avem vânzări record și creșteri remarcabile pe indicatorii de profitabilitate. Anul acesta stă, de asemenea, sub semnul incertitudinii, dar sunt încrezător că experiența noastră de 30 de ani ne va susține trendul de creștere și vom continua să venim cu vești bune și în 2024”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.