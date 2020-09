Rezultatele care tot vin arată că diferența dintre candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand și actualul primar din PSD, Dan Tudorache, s-a mai redus. Totuși, Clotilde Armand are marți dimineața o mie de voturi în plus față de candidatul social-democraților.

Așadar, marți dimineața Clotide Armand conduce cu 41.06%, primind 35.506 voturi în timp ce Dan Tudorache a primit 34.349 de voturi, adică 39,72%.

Rezultatele exit-poll-ului la alegerile locale arată că Armand ar fi trebuit să aibă mai multe voturi în fața lui Dan Tudorache. Sondajele de la ieșirea la urne arată că Armand ar fi obținut 47% în timp ce Tudorache ar fi obținut 37,7 procente.

Scandal uriaș la Sectorul 1

Scandal uriaș la Sectorul 1 unde sunt acuzații grave inclusiv de falsificare a alegerilor. Poliția a intrat pe fir și a început să facă cercetări după ce o persoană din Sectorul 1, implicată în numărarea voturilor pentru primărie, a fost suprinsă cu peste 100 de procese verbale completate și ștampilate asupra sa. Persoana respectivă a fost dusă la audieri.

”În jurul orei 15: 45, Secția 4 Poliție a fost sesizată prin sistemul 112 cu privire la faptul că un bărbat, candidat al unui partid politic pentru funcția de consilier , ar fi fost văzut iesind din clădirea unde a funcționat un birou electoral al sectorului1, de către mai mulți reprezentanți ai altor partide politice, având asupra sa mai multe procese verbale.

Persoanele in cauză au fost identificate și sunt conduse la sediul Secției 4 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

Potrivit unor surse din poliție, este vorba despre Sorin Cătălin Tomescu, unul dintre candidații PSD la Consiliul Local Sector 1.

De altfel, într-o înregistare postată pe Facebook, Clotilde Armand, prezentă la sediul Primăriei Sectorului 1, îl acuză pe Dan Tudorache că a încercat să falsifice rezultatele votului.

”Iată cum a folosit fostul primar al Sectorului 1 o instituție a primăriei și cum a încercat să modifice procesele verbale cu aujutorul angajaților de la Direcția de Salubrizare. Să fie foarte clar: Tudorache și toți cei care au participat la această tentativă o să răspundă în fața Justiției”, a precizat Clotilde Armand, cea care era ca și câștigătoare a uneia dintre cele mai importante primării de sector.