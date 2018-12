Revoltător! Guvernul aruncă banii pe fereastră! Care sunt ultimele achiziții inutile

Obiectele de papetărie sunt personalizate, din piele naturală de viţel şi au pe copertă sigla Guvernului României.

Executivul a achiziţionat din bani publici 100 de agende în valoare de 750 de lei fiecare, potrivit portalului de achiziţii publice.

Potrivit portalului de achiziţii publice, Guvernul României a achiziţionat la sfârşitul lunii noiembrie, prin Secretariatul General, 100 de agende personalizate, fiecare în valoare de 750 de lei.

În total, investiţia Executivului în obiectele de papetărie se ridică la 75.000 de lei, mai exact 16.000 de euro.

„Agenda din piele naturala - multifunctionala - personalizata. Coperta: • Exterior din piele naturala regenerata de vitel nappa de culoare bordo. Pe fata copertei se va realiza cu timbru sec, in partea superioara centrat sigla Guvernului Romaniei iar in partea inferioara “Guvernul Romaniei”, conform ghidului de identitate vizuala. • Interior din captusala material textil cu diverse forme geometrice realizate direct in tesatura”, sunt doar câteva dintre elementele distinctive prin care se remarcă agendele Guvernului.

La începutul lunii noiembrie Secretariatul General al Guvernului a achiziţionat creme hidratante în valoare de 2.300 lei.