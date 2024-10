După o absență de peste un deceniu, Mihai Tatulici își face revenirea în media cu un nou proiect în format online. Emisiunea, cu accente politice și sociale, va aduce invitați de renume și analize săptămânale.

Mihai Tatulici, jurnalist cu o carieră impresionantă și pionier în televiziunea românească, se întoarce după o absență de 11 ani.

Cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la Tele7abc și Realitatea TV, Tatulici aduce în fața publicului un nou format, însă de data aceasta, producția va fi exclusiv online. Proiectul va fi găzduit de publicația Fanatik.ro, deținută de Horia Ivanovici, și se va axa pe subiecte de actualitate din sfera politică și socială.

Emisiunea intitulată „Tatulici la Fanatik” își va face debutul pe 16 octombrie și va avea o frecvență de difuzare de trei ori pe săptămână: luni, miercuri și joi, de la ora 18:00.

Potrivit informațiilor furnizate de Paginademedia.ro, Tatulici va adopta un format de podcast în două dintre cele trei ediții săptămânale, având invitați din domeniul politic. A treia ediție va fi dedicată sintezei săptămânale, în cadrul căreia vor fi analizate cele mai importante evenimente ale perioadei, având ca invitați diferiți formatori de opinie și specialiști în domeniu.

Pentru prima ediție, Tatulici îl va avea ca invitat pe europarlamentarul Mihai Tudose, un politician cunoscut pentru pozițiile sale ferme. Ediția de joi îl va aduce în fața publicului pe Rareș Bogdan, fost jurnalist și actual europarlamentar din partea Partidului Național Liberal (PNL).

Emisiunea promite să fie un spațiu de dezbatere și analiză în care vor fi discutate teme esențiale pentru scena politică și socială din România.

Referindu-se la revenirea sa, Mihai Tatulici a declarat: „Eu am ajuns să mă întorc la meseria mea de bază mai mult de frică”, a explicat el pentru Pagina de Media.

Tatulici a continuat prin a spune că:

„Văzând cine poate să candideze pentru Preşedinţia României, am zis că, totuși, unii mai trebuie să îi și încurce.”

Jurnalistul a mai adăugat:

„De fapt, continui ce am început în 2017, când am scos cartea „Am un interes personal: România”. Și acum am un interes personal. Fac asta în primul rând de frică: să nu ne trezim la conducerea țării cu unul care să ne facă de râs de tot.

Încep proiectul cu evaluarea României: ce țară îi dăm noi președintelui României. Apoi vom discuta despre cine candidează pentru Președinția României.”