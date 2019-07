Simona Halep a mulțumit pentru primirea deosebită de care a avut parte la revenirea în țară.

„Vreau sa multumesc familiei in primul rand pentru tot sprijinul pe care mi l-a oferit de cand am inceput sa joc tenis, tututor antrenorilor mei, echipei mele care ma ajuta sa ating cel mai inalt nivel in tenisul mondial. Bineinteles, Federatiei si tututor oamenilor care ma sustin, fanilor mei, tuturor oamenilor care isi pun toata energia la meciurile mele si imi transmit gandurile bune. Sunt persoane care au crezut in mine. O sa incep cu doamna Virginia Ruzici. M-a invatat sa cred in mine si sa pot sa castig pe cele mai mari arene. Domnului Tiriac ii multumesc pentru toate sfaturile, mai dure, mai putin dure. Cum bine stim cu totii, de fiecare data ma intorc cu drag in Romania si acasa la mine”, a declarat Halep, la aeroport.

Ea a recunoscut că a primit sfaturi de la Cahill Darren, „dar prietenești”, pentru că antrenorul meu este Daniel Dobre. .

”Serena este cea mai bună jucătoare a lumii și cred că ocupă locul întâi la orice. Nu am avut emoții la aterizare pentru că știam că mă așteptați aici. Voi sta câteva zile și apoi o voi lua de la capăt. Fiecare obiectiv este important și-mi doresc maximum. Hagi a fost model pentru mine, chiar dacă sunt sporturi diferite. Nu am avut o legătură directă”, a spus Simona Halep.

”Este greu să putem să convingem copiii că pot câștiga un astfel de turneu, mai ales că nu avem terenuri de iarbă în România. Copilașii trebuie învețe să lupte și să nu cedeze. Am fost clară pe tactica stablită înainte de meci cu echipa mea. Nu m-am gândit la scor, ci am crezut în șansa mea. Am stat concentrată pe tactica mea și a fost foarte bine”.

De altfel, jucătoarea română a spus că primește cu mare onoare decorația pregătită de președintele Klaus Iohannis, cel care îi va acorda ”Steaua României”. Cât despre decorația pregătită de Patriarhie, Halep a spus că nu știe încă despre ce este vorba, dar se va interesa.

”Am primit un mesaj în legătură cu domnul președinte Klaus Iohannis, sunt extrem de onorată și abia aștept să se întâmple.

Halep va prezenta publicului din România trofeul cucerit sâmbătă la Wimbledon, în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Capitalei pe Arena Naţională, miercuri, 17 iulie, începând cu ora 19:00. Accesul publicului va fi gratuit.

