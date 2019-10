Valoarea brandului România scade cu 3%, până la 216 miliarde de dolari, în clasamentul Brand Finance Nation Brands 2019, dar forţa acestuia se îmbunătăţeşte de la 59 de puncte, în 2018, la 62,7 puncte din 100, ceea ce duce la o actualizare a ratingului de la A la A plus.

Potrivit clasamentului brandurilor naţionale, realizat de compania de consultanţă Brand Finance, valoarea brandului România a scăzut cu 3%, însă, pe măsură ce pieţele europene emergente sunt privite mai favorabil de investitorii străini, scorul indicelui de rezistenţă al brandului (BSI) România s-a îmbunătăţit la 62,7 puncte din 100, rezultând o actualizare a calităţii brandului de la A la A plus.

În acest an, regiunea Europei Centrale şi de Est deţine 9 din primele 20 de branduri naţionale cu cea mai rapidă îmbunătăţire în ceea ce priveşte soliditatea.

Anual, Brand Finance evaluează soliditatea brandurilor naţionale, determinată de performanţa datelor din trei domenii cheie: investiţii, societate, bunuri şi servicii. Conform acestor criterii, Singapore şi-a păstrat titlul de cel mai puternic brand naţional din lume, câştigând un rating de elită AAA plus şi un scor BSI de 90,5 de puncte din 100. Deşi în scădere uşoară faţă de 2018, Singapore este singura naţiune din clasament care a înregistrat un BSI de peste 90. Oraşul-stat extrem de prosper este hub de afaceri în Asia de Sud-Est şi este renumit pentru educaţia de nivel mondial, asistenţa medicală, transportul şi nivelul scăzut al criminalităţii. Aceşti factori, asociaţi cu stabilitatea politică neclintită a naţiunii şi angajamentul faţă de strategia sa „Economia viitorului”, fac din Singapore o naţiune foarte puternică şi stabilă pe scena globală.

„Eforturile de pionierat ale Singapore în dezvoltarea capitalului uman fac din el o naţiune exemplară pentru facilităţile de asistenţă medicală de înaltă clasă şi educaţia de prim rang pe care le oferă. Acestea sunt tipurile de investiţii care determină creşterea susţinută a unei naţiuni şi creează puterea brandului”, a declarat David Haigh, CEO Brand Finance.

Din punct de vedere al valorii brandului, economiile în curs de dezvoltare au avut anul trecut o creştere de 30 de ori mai rapidă decât cele dezvoltate. Creşterea medie a valorii brandului naţional de la an la an în rândul economiilor în curs de dezvoltare este de 13,9%, comparativ cu 0,4% pentru economiile dezvoltate incluse în studiul privind cele mai valoroase 100 de branduri naţionale din lume. Aceasta înseamnă că, în medie, brandurile naţionale ale economiilor în curs de dezvoltare au crescut cu un ritm de 31,3 ori mai rapid decât cele din ţările dezvoltate.

Valorile brandurilor naţionale ale majorităţii economiilor dezvoltate s-au contractat sau au stagnat an de an. Japonia este o excepţie notabilă, cu o creştere de 26%, dar, chiar şi aşa – este doar al 15-lea brand naţional cu cea mai rapidă creştere în acest an, în spatele multor mărci africane, din Orientul Mijlociu, din Asia şi din America Latină. În concordanţă cu tendinţele anilor precedenţi, 11 dintre cele 20 de mărci naţionale cu cea mai rapidă creştere în 2019 provin din Africa şi Orientul Mijlociu, cu Ghana (în creştere cu 67%), Uganda (în urcare cu 56%) şi Egipt (cu 50%) în top 5.

China nu arată niciun semn de încetinire, potrivit studiului. Situată pe a doua poziţie în clasament din punct de vedere al valorii brandului, China continuă să crească într-un ritm foarte sănătos, înregistrând o urcare impresionantă a valorii brandului cu 40%, până la 19,5 trilioane de dolari SUA. Pe baza performanţelor sale solide din anii precedenţi, China recuperează decalajul faţă de SUA, care a înregistrat o creştere a valorii brandului cu doar 7% în ultimul an. Diferenţa de valoare dintre cele două mărci naţionale a scăzut de la 12 trilioane de dolari anul trecut la puţin peste 8 trilioane de dolari în 2019. Valoarea brandului naţional al Statelor Unite este de 27,8 trilioane de dolari.

În spatele SUA, Chinei şi Germaniei, valoarea mărcii Japoniei a crescut cu 26% până la 4,5 trilioane de dolari SUA. Japonia a depăşit Marea Britanie (afectată de incertitudinile privind Brexitul, cu o creştere de 3% până la 3,9 trilioane de dolari a valorii brandului) şi a urcat pe locul patru, în timp ce India a făcut un salt uriaş, urcând pe locul şapte.

În fiecare an, compania de consultanţă şi evaluare de brand Brand Finance evaluează cele mai mari 5.000 de branduri globale. Primele 100 dintre acestea sunt incluse în clasamentul anual Brand Finance Nation Brands 2019.

Te-ar putea interesa și: