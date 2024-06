Decizie la nivelul UE pentru Ucraina şi Republica Moldova.

Vineri, 14 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit în principiu să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova la data de 25 iunie. Anunțul a fost făcut de președinția belgiană a Consiliului UE.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.

The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 14, 2024