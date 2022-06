Totul a început de la primirea unei invitații în care scria că Mohammad Murad va ține un curs gratuit pentru antreprenorii sau viitorii antreprenori din țară. Inițial am fost sceptic în legătură cu participare la eveniment, ba mai mult de atât, nici nu trebuia să merg eu. În primă instanță, un alt coleg trebuia să participe la această activitate desfășurată în cadrul unuia dintre hotelurile antreprenorului bine-cunoscut.

Până la urmă, colegul meu nu a mai putut merge și mi-am zis “hai să vedem ce se întâmplă”. Zis și făcut. După o lungă zi de vineri în care am îmbinat cursurile cu activitatea de la redacție, m-am pus pe drum spre stațiunea Olimp din Constanța, unde avea loc evenimentul. Am plecat din București în jur de ora 19 și în mod normal ar fi trebuit să ajung la hotel pe la 21:30, când începea masa de seară. Dar, cu toții știm că în momentul când te pui la drum, știi când pleci, însă nu știi când ajungi. Cu gândul la eveniment, am intrat pe autostradă, încercând să ajung la timp, doar că am uitat un mic aspect, și anume să alimentez mașina, scrie un jurnalist din partea infofinanciar.ro.

Toate bune și frumoase până pe la finalul autostrăzii A2, când în bordul mașinii a apărut semnul cum că mai am benzină pentru 50 de kilometri. Doar că inițial nu m-am panicat, deoarece aveam în cap o imagine cu o benzinărie Mol de pe la finalul autostrăzii. Memoria mea vizuală nu mă înșelase, partea proastă a fost că acea benzinărie nu era încă finalizată și dată în folosință. În momentul acela trebuie să recunosc faptul că m-au luat emoțiile. Cu un range de 40 de kilometri și o distanță de parcurs de 50 de kilometri, am încetinit și mi-am continuat drumul spre hotelul lui Mohammad Murad, Phoenicia Blue View. Norocul meu a fost că am găsit o benzinărie fix la ieșirea de pe autostradă din și am răsuflat ușurat, însă timpul trecuse, ceasul arătând deja ora 22:20.

Cu rezervorul plin am plecat spre activitatea ce avea să dureze până duminică după-amiază. După un drum plin de emoții, am ajuns la hotel pentru a mă caza în jurul orei 23, iar singurul lucru pe care l-am mai putut face în acea seară a fost să mă culc.

O zi cu sfaturi din partea lui Mohammad Murad

A doua zi m-am trezit în jurul orei 8:30 pentru a mă pregăti pentru seminarul ce avea să fie susținut de antreprenorul Mohammad Murad. Când am coborât în recepția hotelului am văzut o mulțime de oameni care mergea se îndreptau spre o sală de conferințe. La prima vedere nici unul dintre ei nu părea vreun antreprenor sau vreun om care să vrea să se dezvolte în zona de business.

Odată ajuns în sala în care urma să aibă loc cursul mi-am schimbat părerea total. Imediat după ce Mohammad Murad a început să vorbească și să dea drumul oamenilor să pună întrebări, parcă eram la un congres al afaceriștilor. Practic în acea sală erau oameni cu tot felul de afaceri care au răspuns invitației antreprenorului de succes pentru a afla mici dedesubturi și ponturi pentru a-și perfecționa afacerea. Pe parcursul cursului am zărit dintr-o pură întâmplare o față care mi se părea foarte familiară, însă nu am băgat de seamă și am crezut că mi se pare. Era fața unui prieten de-al meu din copilărie, care era prezent acolo pentru a învăța și a asculta sfaturile unui adevărat maestru al afacerilor. Practic revederea cu amicul meu din copilărie a fost un lucru care mi-a confirmat că prezența mea acolo nu a fost întâmplătoare.

La prima pauză din cadrul cursului, ne-am luat în brațe și mi-a prezentat oamenii cu care venise. Mai exact, doi puști ambițioși în vârstă de 17, respectiv 19 ani, care și-au dezvoltat un mic business cu cereale proteice. În momentul în care am auzit de afacerea lor, primul gând care mi-a venit în cap a fost “generația asta mai are o șansă”. După câteva discuții cu cei trei, am revenit în sală de “crus”, unde Mohammad Murad a început să prezinte câteva sfaturi pentru toți antreprenorii și viitorii antreprenori prezenți în sală. Primul lucru pe care afaceristul l-a prezentat este valabil în toate domeniile, nu doar în cel al businessului, și anume “Orice decizie trebuie amânată 24h și nu trebuiesc luate emoțional”. Potrivit lui Mohammad Murad, acest sfat te poate ajuta să previi o decizie proastă pe care mai târziu s-ar putea să o regreți. Tot antreprenorul a prezentat primele trei lucruri care stau la baza succesului în orice domeniu, și anume: comunicarea, perseverența și asumarea răspunderii. Oamenii din sală erau atenți la fiecare cuvânt pe care Mohammad Murad îl spunea. Acesta le-a mai spus antreprenorilor că ținta trebuie să fie succesul și nu profitul, deoarece dacă ești într-o fugă continuă după bani, succesul va întârzia să apară, fiind umbrit de profitul pe termen scurt.

Un antreprenor diferit

Practic, Mohammad Murad și-a pus pe tavă cunoștințele acumulate de-a lungul timpului în zona de business și a fost dispus să sacrifice un întreg weekend pentru a da aceste învățături mai departe.

După sfaturile oferite, acesta a mulțumit tuturor oamenilor prezenți și ne-a invitat la masă, loc în care am intrat în discuții cu alți antreprenori, culmea, care aveau tot vârste fragede. Aceștia se ocupau cu distribuirea de ustensile medicale din germania și cu piață crypto. Ne-am așezat cu toții la masă și am început să vorbim despre diverse lucruri, de la business, la criptomonede și chiar despre religie.

După masă a urmat partea a doua din seminarul ținut de Mohammad Murad. Aici lucrurile deja au luat o formă serioasă, iar de la sfaturi de afaceri, antreprenorul a ajuns să prezinte domeniile în care este dispus să investească și să ajute oamenii prezenți. În momentul acela Mohammad Murad a întrebat publicul care sunt problemele de care se lovesc în afacerile pe care le au sau pe care vor să le înceapă. Atunci au urmat o practic o discuție liberă între antreprenori și domnul Murad. Acesta nu doar că i-a ascultat, dar a venit și cu soluții pentru problemele lor. După aproape trei ore de discuții, ne-am întors în hotel pentru a servi cina.

Toată lumea era puțin agitată, deoarece a doua zi urma provocarea cea mai mare și miza acestui curs, discuțiile în privat cu Mohammad Murad. În ciuda faptului că sâmbătă seara se juca finala ligii campionilor, nimeni nu stătea cu gândul la asta, mintea lor fiind deja la ziua de duminică.

Ziua cea mare

După o noapte agitată pentru majoritatea celor prezenți din cauza emoțiilor, am coborât în recepția hotelului și am văzut o coadă imensă care pornea din biroul lui Mohammad Murad. Venise momentul cel mare. Fiecare îș aștepta rândul și spera ca planul de afacere pe care îl vor prezenta să-i stârnească curiozitatea antreprenorului și să-l determine să investească. Eu fiind un simplu jurnalist, am început să mă plimb printre ei și să-i întreb cum se simt și care este planul cu care au venit. Mulți dintre cei prezenți se ocupau cu agricultura, însă am dat și de oameni care aveau afaceri cu ridesharing, sau chiar florării.

Dar vă zic 100%, dacă emoțiile s-ar fi văzut, recepția ar fi fost plină. Pe parcurs ce intrau și ieșeau îți dădeai seama care a reușit să îl convingă pe Mohammad Murad și care nu. Însă, chiar dacă nu au reușit să intre în afaceri cu antreprenorul, toți au fost extraordinar de încântați că au avut șansa de a sta cu el la masă și și le-a oferit sfaturi. După sesiunea de discuții cu Mohammad Murad, evenimentul a ajuns la final. Mi-am luat la revedere de la toți cei prezenți, i-am strâns mâna domnului Murad și m-am pus la drum înapoi spre București,de data asta însă cu rezervorul plin și cu o mulțime sfaturi și gânduri bune din partea tuturor oamenilor de acolo.