„În funcție de vechime, specializare și secția unde lucrează, un medic din România are în acest moment un salariu care ajunge și la echivalentul a 5.000 euro lunar,de peste 10 ori salariul minim pe economie. Un venit care ar trebui să fie mai mult decât suficient ca să isi facă datoria în conformitate cu jurământul pe care l-a depus la începutul carierei profesionale. Si aici nu am vorbit de sumele suplimentare pe care le încasează de la clinicile sau spitalelor private unde majoritatea medicilor din sistemul public activează după orele de program sau chiar in timpul orelor de program la stat și nici de șpăgile care sunt, din păcate și azi, o regula in spitalele publice.

Am sperat ca odată cu majorarea lefurilor sa crească si responsabilitatea medicilor si in general a personalului medical. Cu atât mai mult cu cât România este pe primul loc in Europa la mortalitatea cauzată de malpraxis, adică culpa medicală. Cu alte cuvinte mori cu zile prin spitalele patriei. Asta in condițiile in care in ultimii 5 ani am alocat de la buget peste 10 miliarde euro anual pentru sănătate!

Dar nu s-a schimbat nimic in atitudinea unor medici. Vor cât mai mulți bani și obligații deloc. Dovada acestui fapt o reprezinta demisiile a câtorva zeci de medici in contextul luptei cu COVID 19. Dacă statul nu va reacționa, aceasta practica se va generaliza. Intr-o săptămâna o sa rămânem fără medici in spitalele publice. De frica sa nu se îmbolnăvească ei înșiși, sau sa muncească 14-16 ore pe zi, precum confrați lor din China, Italia, Spania, prefera sa-și ia o nemeritata vacanța de câteva luni, pana când trece pandemia de Coronavirus. Banii nu sunt o problema. Au saltelele și ciorapii burdușiți cu cash.

Primii care au dat bir cu fugiții au fost medicii de la spitalul din Orăștie, într-un gest criminal prin care efectiv au abandonat bolnavii în spital, lăsându-i cu o singură asistentă care să aibă grijă de toți. Aproape că nici nu mai contează că unii dintre aceștia au revenit, după câtev zile, asupra demisiilor. Răul a fost deja făcut, iar mesajul pe care l-au transmis prin gestul demisiei a fost că efectiv nu le pasa de oamenii internați în spital, de suferințele și de viețile lor.

Cum lasitatea e la fel de contagioasa precum coronavirusul,13 asistente și infirmiere de la Spitalul Clinic CF Timișoara, au demisiont în bloc de teama de a nu se infecta cu noul virus. Totuși, în acest spital nu este în prezent niciun caz confirmat de infectare cu Covid 19. Ba mai mult, așa cum declară managerul acestui spital, unitatea medicală are aparatura de investigație si echipamente de protecție. Oricum Spitalul Clinic CF Timișoara este pe linia a doua de intervenție, adică va prelua cazuri doar dacă spitalul de boli infecțioase din Timișoara nu va mai avea locuri pentru pacienți.

La Spitalul din Drobeta-Turnu Severin medicii au refuzat internarea unui pacient confirmat cu Coronavirus. E parca aceeași secvența dintr-un film vechi și prost care rulează in România de zeci de ani. Doar la noi ți se poate refuza internarea și tratamentul medical! Alți medici, de la Spitalul Mioveni, inaugurat, cu mult fast, anul trecut și-au dat demisia după ce autoritățile au decis ca unitatea să devină suport pentru COVID-19. Si exemplele de proaste practici pot continua. Indiscutabil sunt aproape 200 de medici și asistente infectate cu Coronavirus. La Spitalul Județean Suceava și Spitalul Gerota din București putem vorbi de o contaminare in masa. Pentru ei întreaga noastră admirație și recunoștință. Dar in multe astfel de situații e și o problema de prost management și ignorarea de către cadrele medicale a măsurilor de protecție. Categoric și statul trebuie sa facă mai mult. Sa asigure dotarea tuturor unităților medicale cu echipamente de protecție și sa recompenseze material,prin acordarea unor sporuri, personalul medical aflat in prima linie in lupta cu virusul ucigaș.

România are 367 de spitale publice și, păstrând proporțiile demografice, nu se află,din fericire,în situația Italiei, Spaniei, Statelor Unite ori a Chinei cu mii de pacienți internați în spitale. Avem sute de spitale care nu s-au confruntat cu nici un caz de Coronavirus. De unde aceasta panica și isterie atunci? In România la acest moment sunt înregistrate 2245 de cazuri de Coronavirus de la debutul pandemiei. Doar 62 de pacienți sunt internați la terapie intensiva. In Italia avem peste 100 mii de cazuri de infecție, in Spania peste 90 mii, Germania 67 mii, SUA 148 mii, China 82 mii. Nu am citit nicăieri ca vreun medic din țările menționate mai sus sa-și fi dat demisia, sa-și fi abondonat pacienții ,jurământul de credință, onoarea.

Statul nu poate rămâne indiferent la dezertarea medicilor de pe frontul luptei cu COVID 19. Suntem in stare de urgentă decretată de președintele republicii. Intr-o situatie excepțională se impun măsuri excepționale. Demisia este un act unilateral. Statul ca angajator poate doar sa ia act de demisia angajatului, in cazul nostru medic. Ca masura de retorsiune și de a preveni demisia in bloc a personalului medical se impune modificarea legislației prin introducerea sancțiunii pierderii dreptului de liberă practica pentru cadrul medical care înțelege ca in plin război cu virusul ucigaș sa părăsească frontul. E nevoie mai mult ca oricând de solidaritate,empatie spirit de sacrificiu. Cei chemați sa demonstreze aceste virtuți azi sunt medicii. Maine vor urma managerii de criza și clasa politica care vor trebuie sa scoată țara dintr-o criza economică și morala profunda spre care ne îndreptam cu pași repezi”, scrie Remus Borza pe blogul său.