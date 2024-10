Așadar, ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat că au fost introduse mai multe modificări în Regulamentul de organizare și funcționare în învățământul preuniversitar și în statutul elevului.

În primul rând, ministrul subliniază că școlile beneficiază de mai multe instrumente. Acestea vizează autonomia școlii, în contextul în care unele unități de învățământ au probleme mai mari, iar altele mai mici. Tipologiile de probleme sunt diferite, spune ministrul. Astfel, nu există două școli la fel.

În acest context, șefa de la Ministerul Educației a considerat că școlile trebuie să beneficieze de mai multe instrumente.

Printre noutăți se află și posibilitatea de a interzice telefoanele mobile, spune ministrul. Astfel de reguli pot fi introduse în situațiile în care „nu există posibilitatea întotdeauna ca profesorul să controleze dacă și-a pus toată lumea telefonul în spațiul acela din fiecare clasă”.

Astfel, poate fi stabilită o regulă generală, dar numai prin aprobare în consiliul de administrație al școlii. Trebuie să existe „un acord și la profesori, și la părinți, și la elevi”, a subliniat ministrul.

Singurul lucru cert, spune ea, este că „în oră nu se folosește telefonul mobil”. În restul timpului, este o decizie a școlii.

„Printre ele și această posibilitate de a interzice telefoanele mobile unde, înțeleg, nu există posibilitatea întotdeauna ca profesorul să controleze dacă și-a pus toată lumea telefonul în spațiul acela din fiecare clasă. Atunci pot stabili o regulă generală, dar numai prin aprobare în consiliul de administrație al școlii. Trebuie să existe un acord și la profesori, și la părinți, și la elevi. Am văzut că în alte state europene asta se legiferează la nivel național. Noi am lăsat-o la latitudinea școlii. Cert este că în oră nu se folosește telefonul mobil, asta e o regulă prin lege. În restul timpului, e o decizie a școlii. Sunt școli care au nevoie de această regulă de interzicere totală, sunt altele care, din contră, au nevoie ca copiii să poată comunica cu familiile. De exemplu, școlile izolate, în care se ajunge greu, unde părintele are nevoie să comunice cu elevul pentru a vedea când îl preia, cum procedează”, a explicat ministrul.