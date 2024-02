La sfârșitul lunii februarie, Administrația Finanțelor Publice a județului Sibiu planifică să pună în vânzare diverse bunuri materiale ale lui Dorin Cioabă, cunoscut ca fiind „regele internațional al romilor din Sibiu”, toate fiind executate silit de către Fisc.

La data de 28 februarie 2024, Administrația Finanțelor Publice din județul Sibiu organizează o licitație, la sediul de pe Calea Dumbrăvii. Valoarea totală a bunurilor depășește ușor suma de 5.500 de lei:

Conform anunțului de vânzare, toate bunurile sunt scoase la licitație în cadrul celei de-a doua etape a procesului de vânzare, fiind caracterizate ca fiind uzate, aflate sub sechestru și depozitate la biroul de mediator al lui Dorin Cioabă. Ofertele trebuie depuse până pe data de 27 februarie 2024.

Dorin Cioabă a contestat executarea. Acuză inspectorii fiscali că au comis abuzuri. Și-a deschis un birou de mediator în timp ce se pregătea legislația în acest domeniu. Inițial, s-a crezut că va fi obligatoriu să apeleze la mediator înainte de a merge în fața judecătorului, însă această cerință nu s-a materializat. Ca urmare, după ce a absolvit cursurile de mediator, a închis efectiv biroul, nefiind implicat în nicio activitate ulterioară.

În consecință, a depus declarații fiscale cu „venituri zero”, după primul an de activitate. Cu toate acestea, el nu a fost conștient de deciziile de impunere emise de Fisc. A fost informat ulterior de inspectorii fiscali prin intermediul Spațiului Virtual Privat. Neștiind de aceste decizii, a fost surprins când inspectorii au venit să pună sechestru asupra bunurilor sale.

A depus deja declarații care atestă absența veniturilor sale. Crede că datoriile pe care inspectorii le pretind de la el ar putea fi prescrise.

„Am contestat această executare, este vorba de niște abuzuri ale inspectorilor fiscali. Eu mi-am făcut un birou de mediator, atunci când tocmai se pregătea legislația pentru acest domeniu. Atunci se zicea că va fi obligatoriu să treci pe la mediator înainte să mergi la judecător, dar până la urmă nu a mai fost așa.

Prin urmare, după ce am urmat cursurile de mediator, după un an eu am închis, practic, biroul, nu am mai avut nicio activitate. De aceea am și depus, după acel prim an de activitate, declarațiile «pe zero». Dar cei de la Fisc mi-au scos decizii de impunere, despre care eu nu am știut, îmi spuneau că mi le-au trimis prin Spațiul Virtual Privat.

Eu nu știam de aceste decizii și m-am trezit cu inspectorii care au venit să pună sechestru. Asta în condițiile în care am depus declarații care arătau că am avut zero venit. Cred că sunt și prescrise aceste datorii inventate de ei, dar ne judecăm”, a declarat el, relatează „Turnul Sfatului”.