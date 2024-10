Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, atrage atenția asupra provocărilor economice cu care se confruntă România. El subliniază importanța unei abordări echilibrate în procesul de ajustare a deficitului bugetar.

Într-o declarație făcută luni la evenimentul organizat de Financial Intelligence, Daniel Dăianu a subliniat că reducerea deficitului bugetar de la 7-8% la 3% nu poate fi realizată prin simpla tăiere a cheltuielilor.

Dăianu a evidențiat că România se confruntă cu presiuni financiare care se vor intensifica în anii următori. El a mai adăugat că:

Conform analizei sale, bugetul României are venituri extrem de scăzute, ceea ce complică orice încercare de a face ajustări fără a afecta grav economia.

Dăianu a remarcat că România a realizat o convergență economică semnificativă față de media Uniunii Europene. PIB-ul pe cap de locuitor, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, se află la aproximativ 80% din media europeană. Această convergență s-a datorat, în mare parte, investițiilor publice și private din ultimele două decenii.

Totuși, a subliniat că economia românească se confruntă cu probleme structurale persistente, specificând că „marea problemă a noastră este că ne confruntăm cu un sindrom al deficitelor gemene”.

În largă măsură, această convergenţă s-a datorat investiţiilor publice şi private, dacă ne uităm la media acestora în ultimii 20 de ani. Economia are în continuare probleme structurale. Sigur că toate economiile au probleme structurale, dar vorbind în termeni genetici nu este lămuritor. Marea problemă a noastră este că ne confruntăm cu un sindrom al deficitelor gemene şi cu un dezechilibru major al balanţei comerciale”, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

Referitor la datoria publică, Dăianu a afirmat că aceasta se află încă la un nivel rezonabil, de aproximativ 50% din PIB.

„Ţara are o datorie publică încă rezonabilă şi în acest cluster de opt state care au intrat sub incidenţa procedurii de deficit excesiv, noi avem o situaţie bună. Împreună cu Polonia şi Sovacia, avem sub 60%. Noi avem în jur de 50% din PIB. Este o datorie publică menţionată şi de agenţiile de rating şi e foarte bine că fac aşa (…) În ceea ce priveşte, însă, deficitele bugetare, în 2024 probabil vom avea cel mai înalt deficit, pentru că vom avea şi impactul complet al reformei sistemului de pensii şi sunt şi alte presiuni (…)

Nu se poate fără consolidare fiscal-bugetară, care nu înseamnă să mai tai câteva cheltuieli aici, altele acolo… Nu merge asta (…) Am spus şi în discuţiile cu agenţiile de rating şi chiar cu unii experţi de la Comisie că, în 3-4 ani, nu poate fi realizată consolidarea bugetară, pentru că am zdruncina foarte tare economia şi n-ar suporta asemenea şocuri”, ceea ce implică o abordare mai complexă decât simpla reducere a cheltuielilor.