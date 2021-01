Valoarea de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a înregistrat în 2020, pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti, un record absolut, de aproape 18,3 miliarde de lei, echivalentul a 3,77 miliarde de euro.

Cu 25% peste recordul anterior din 2007

Conform unui comunicat al BVB, aceasta este cea mai mare valoare înregistrată vreodată pe segmentul principal şi a depăşit cu aproape 25% recordul anterior consemnat în anul 2007. Atunci, valoarea tranzacţiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a fost de 14,7 miliarde de lei.

Valori record de tranzacţionare au fost realizate pe segmentul principal în 2020 şi în ceea ce priveşte lichiditatea medie zilnică. Astfel, media zilnică de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare (acţiuni, instrumente cu venit fix, produse structurate, unităţi de fond, ETF) a ajuns la 73,36 milioane de lei, echivalentul a 15,15 milioane de euro. Valoarea este cu 54% peste nivelul din 2019 şi cu 24,9% peste nivelul de 58,72 milioane de lei realizat în 2007.

Piața de capital, creștere de 3,4% în România

Piaţa de capital din România a încheiat anul 2020 cu o creştere de 3,4% prin prisma indicelui BET-TR, care include şi dividendele. Acest lucru reprezintă o performanţă într-un context dominat de incertitudinile generate de pandemia de coronavirus. Mai mult, indicele BET-TR a încheiat anul 2020 la un nivel de peste 16.500 de puncte, ceea ce reprezintă un nou maxim istoric, se mai arată în comunicat.

“Piaţa de capital a demonstrat, în poate cel mai complicat an din istoria recentă, de ce este o sursă de oportunităţi atât pentru companii, cât şi pentru investitorii interesaţi să-şi sporească bunăstarea. În 2020, la BVB au avut loc 3 listări de pachete de acţiuni, 6 emisiuni de titluri de stat şi 11 emisiuni de obligaţiuni, ceea ce a dus totalul finanţărilor realizate prin intermediul pieţei de capital la 5,4 miliarde de lei sau peste 1,1 miliarde de euro. Obiectivul nostru este să creştem lichiditatea şi acest lucru ne-a reuşit pentru că anul trecut am avut parte de cel mai bun an de tranzacţionare din istoria BVB. Prin urmare, nu mai este cazul să ne uităm la 2007 ca la un reper pentru că deja am depăşit acel nivel. Nu putem conduce bursa dacă ne uităm tot timpul în oglinda retrovizoare. Ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru dezvoltarea bursei noastre”, a declarat Radu Hanga, preşedinte BVB.

Început pozitiv de an pe majoritatea burselor

Acesta a subliniat că în 2021 bursa va continua să-şi consolideze poziţia de principal canal de finanţare pentru companiile româneşti şi de principală sursă de acumulare de capital pentru investitori.

“Vrem să ducem BVB cât mai aproape de clienţii de retail şi explorăm toate canalele care ne ajută să ne atingem acest obiectiv. Anul 2021 a avut un început puternic pozitiv pe majoritatea burselor, iar măsurile de protejare a sănătăţii publice adoptate de diferite state, precum şi apariţia şi distribuţia vaccinurilor semnalizează că actuala criză sanitară poate fi depăşită. Trăim în continuare într-un mediu marcat de dobânzi scăzute şi exces de lichiditate, ceea ce va susţine preţul acţiunilor”, a mai spus preşedintele BVB.

Directorul general al BVB, Adrian Tănase, a semnalat, la rândul său, că anul 2020 va rămâne “cu siguranţă” în istoria pieţei de capital ca un reper pentru dezvoltarea viitoare a bursei.

Optimism la BVB pentru 2021

Potrivit acestuia, promovarea la statutul de Piaţă Emergentă, iniţierea proiectului de Contraparte Centrală şi demararea unui parteneriat pentru implementarea de soluţii tehnologice la nivelul grupului BVB sunt elementele-cheie menite să transforme fundamental piaţa de capital românească.

“Prioritatea numărul unu pentru 2021 este creşterea numărului de investitori şi creşterea participării voluntare la piaţa de capital. În continuare este esenţial să avem un parteneriat cu autorităţile pentru dezvoltarea pieţei de capital şi ne dorim să vedem cât mai multe companii de stat la cota bursei pentru că prin listarea unor pachete minoritare pe bursă se eficientizează activitatea acestor companii prin regulile impuse de piaţa de capital.

Este foarte important ca Guvernul să utilizeze intensiv piaţa de capital, am văzut acest lucru în 2020 prin emisiuni de titluri de stat, şi ne dorim ca în perioada următoare să vedem şi decizii privind reluarea listărilor pentru că este în beneficiul României să aibă companii transparente şi performante.

Suntem optimişti cu privire la 2021, ne dorim să avem decizii consistente în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a României şi, odată ce se vor dilua riscurile generate de pandemie, sunt toate premisele să avem un an mai bun decât 2020. În plus, pentru 2021, ne aşteptăm ca reprezentativitatea României în indicii Pieţelor Emergente să crească prin includerea altor companii în structura acestora”, a afirmat Tănase.

Piaţa de capital din România a fost inclusă, începând cu septembrie 2020, în rândul pieţelor emergente potrivit clasificării realizate de furnizorul global de indici FTSE Russell. Promovarea României la statutul de piaţă emergentă a fost posibilă odată ce două companii româneşti – Banca Transilvania şi Nuclearelectrica – au îndeplinit criteriile necesare upgradării.