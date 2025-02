Liderul AUR, George Simion, participă miercuri la mitingul organizat în fața Parchetului General, unde sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat pentru a protesta împotriva audierii acestuia. Protestul vine ca reacție la reținerea lui Georgescu, care a fost ridicat de procurori în trafic și dus la audieri. Incidentul a stârnit indignare în rândul susținătorilor săi, aceștia considerând că este vorba despre o acțiune abuzivă împotriva sa. Oamenii au venit cu pancarte și scandări în sprijinul lui Georgescu, cerând eliberarea acestuia și acuzând autoritățile de o acțiune politică menită să reducă la tăcere o voce critică.

Simion, aflat în mijlocul protestatarilor, a transmis un mesaj video prin care face apel la români să nu rămână indiferenți la ceea ce el numește „o lovitură de stat”. Mesajul a fost postat pe rețelele sale de socializare, iar liderul AUR i-a chemat pe susținători să vină sâmbătă în centrul Capitalei pentru a protesta.

În timpul manifestației, atmosfera a devenit tot mai tensionată, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a preveni escaladarea situației. Jandarmii au format un cordon în fața sediului Parchetului General, iar unii protestatari au încercat să forțeze barajul, fiind opriți de intervenția forțelor de ordine. Oficialii jandarmeriei au declarat că vor monitoriza situația îndeaproape și că nu vor tolera acte de violență sau vandalism.

Președinta USR, Elena Lasconi, a comentat situația, afirmând că autoritățile ar greși doar dacă l-au reținut fără probe, dar crede că procurorii au suficiente motive pentru anchetă. Ea a mai subliniat că Georgescu nu a desfășurat o campanie electorală transparentă, declarând cheltuieli zero.

„Greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe, dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt preşedintele USR şi, de asemenea, am intrat în turul 2 la alegerile prezidenţiale de anul trecut, aşa cum a făcut şi domnul Georgescu”, a spus Lasconi.

Președinta USR a subliniat că a respectat întocmai legea, iar toate cheltuielile au fost transparente, astfel încât oricine poate vedea cât a fost investit în campania electorală.

„Toată lumea ştie că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campanie electorală. Eu cred că nu suntem copii, ştim cu toţii că nu se poate aşa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurorii îşi fac treaba, eu am în continuare încredere în justiţia din România”, a subliniat Lasconi.