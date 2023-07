Compania Aquila este cea mai mare de pe piața de distribuție a bunurilor de larg consum din România. Aquila are o istorie de peste 27 de ani, dar și un număr de angajați de aproximativ 3.000. Grupul s-a lista la Bursa de Valori București în urma celei mai mari oferte public inițiate derulate pe piața de capital românească.

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Pentru ca o companie să crească, să fie sustenabilă și relevantă în piața și în viața clienților are nevoie să pună accent pe echipa de oameni care lucrează zi de zi la atingerea acestor obiective. Noi la Aquila am înțeles asta și ne concentrăm eforturile spre a găsi soluții optime pentru fiecare angajat din organizație, punem accent pe nevoile acestora și venim cu soluții. Și aici aș sublinia importanta beneficiilor extrasalariale, noi urmărind continuu diversificarea acestora, astfel încât să răspundă nevoilor personale ale angajaților.

Oferim beneficii extrasalariale diversificate, enunțând aici câteva dintre ele: tichete de masă, zile de concediu de odihnă suplimentare în funcție de vechimea în muncă și ajutoare materiale pentru evenimente familiale deosebite, iar începând cu anul 2022, oferim tuturor angajaților un abonament privat de sănătate cuprinzând servicii medicale și de profilaxie, dar și condiții avantajoase pentru rudele de gradul I.

Prin gama diversă de beneficii, am reușit să răspundem nevoilor și așteptărilor în continuă evoluție ale angajaților noștri și să creăm o cultură mai atractivă la locul de muncă, ceea ce s-a concretizat în scăderea fluctuației personalului măsurată in procente notabile. Totodată am implementat planul de succesiune în organizație, identificând un număr de 65 de salariați cu potențial, conform unei strategii ulterioare clare, pe care organizația se focusează să-i pregătească prin implicarea lor în planuri de carieră profesională pentru a ocupa în viitor poziții de management de top.

În plus, ne-am aliniat procesele de HR cu primul raport de sustenabilitate al companiei, încorporând cerințele ESG în politicile și procedurile noastre. Am implementat cu succes primul program de voluntariat în parteneriat cu un partener social cu notorietate, care a contribuit la consolidarea eforturilor noastre de implicare în comunitate și la demonstrarea angajamentului nostru față de responsabilitatea socială. Am stabilit, de asemenea, un program de stagii de practica în parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiești, care ne ajută să atragem și să dezvoltăm tinere talente și să creăm o sursă de potențiali angajați viitori.

Suntem aproape de tinerii care au în față viitoarea carieră profesională, iar in perioadele setate pentru practică sau internship punem la dispoziția acestora experiența noastră de aproximativ 29 de ani de activitate, oferind tot concursul spre a le arăta acțiunile pe care le întreprindem constant pentru a ne menține ca lider in domeniul nostru de activitate.

În ansamblu, concentrarea echipei noastre de resurse umane asupra angajării, dezvoltării și implicării în comunitate a fost una din cheile succesului nostru în 2022.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Toate proiectele Aquila au fost, sunt și vor fi posibile doar datorită echipei puternice care lucrează pentru îndeplinirea aceluiași țel. Excelenta. În toate proiectele pe care le-am condus am pus accentul pe implicarea colegilor mei pentru a atinge cele mai bune rezultate pentru organizație.

Suntem permanent preocupați de crearea și dezvoltarea unui mediu de lucru sigur, a unei culturi bazate pe susținerea și îmbunătățirea performanței și abilităților angajaților companiei, de creșterea bunăstării si a gradului de retenție a propriilor talente ale organizației. În Aquila suntem aproximativ 3.000 de angajați, iar cum la nivelul organizației oamenii reprezintă principala noastră valoare, ne concentram continuu pe bunăstarea tuturor membrilor echipei.

Prin prioritizarea inițiativelor care oferă acces la oportunități de învățare și dezvoltare a angajaților, prin dezvoltarea unui sistem coerent de management al performanței dorim să creăm o cultură la locul de muncă care să le permită angajaților să înțeleagă rolul lor în atingerea obiectivelor organizaționale și care încurajează munca în echipă, inițiativa și creativitatea.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Digitalizarea este cuvântul cheie al acestui an, motor al evoluției. Fie ca vorbim de mediul privat sau instituții ale statului. Avem nevoie de rapiditate, eficientă, de creșterea productivității astfel încât să ușurăm procesele de lucru, sarcinile colegilor noștri și să eliminăm o parte din procesele repetitive. Astfel că ne-am concentrat în ultimii ani eforturile spre atingerea acestor obiective.

Bineînțeles că aceste obiective vin cu investiții și de aceea am decis să implementam unui nou software HR care va aduce numeroase avantaje pentru toți angajații noștri și pentru organizație. Prin intermediul noului soft vom putea să oferim o experiență de lucru mai eficientă, care va permite tuturor să aibă mai puține activități administrative, consumatoare de timp si va ajuta la îmbunătățirea transparenței proceselor de HR. Angajații noștri vor avea acces la informații actualizate despre salarii, beneficii, concedii de odihna, adeverințe de salariat etc, ceea ce va îmbunătăți comunicarea și încrederea în companie.

De asemenea, prin digitalizarea proceselor, vom putea consolida experiența de lucru flexibilă și personalizată, întărind programele specifice de onboarding si training menite să îmbunătățească satisfacția angajaților.

Mai mult, implementarea software-ului HR si integrarea semnăturii electronice in procesele de semnare si aprobare a documentelor va avea susține angajamentele noastre privind sustenabilitatea. Prin reducerea consumului de hârtie și a altor resurse, vom contribui la protejarea mediului și la reducerea costurilor companiei.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Siguranța și sănătatea. Au fost cele două cuvinte cheie care au definit activitatea noastră în această perioadă provocatoare. Toate eforturile noastre s-au concentrat în jurul siguranței și sănătății echipelor noastre, acordând o atenție deosebită tuturor colegilor noștri.

De notat este faptul că in pandemie activitățile noastre operaționale nu au fost niciun moment întrerupte.

Am implementat mai multe măsuri de siguranță, cum ar fi furnizarea de echipamente individuale de protecție, implementare protocoalelor sanitare și a măsurilor de distanțare socială.

O provocare a fost adaptarea la mediul de lucru de acasă al angajaților noștri și găsirea de noi modalități de comunicare și colaborare eficientă, utilizarea de noi tehnologii și instrumente specifice.

În general, pandemia ne-a adus provocări fără precedent, dar compania, prin echipa de management și prin Celula de Criză constituită încă de la început, a reușit să le interpreteze corect și întreprindă acțiuni prin care să depășim împreună cu bine perioada speciala.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Experiența m-a învățat că o comunicare eficientă, colaborarea și dorința de adaptare sunt esențiale pentru construirea unor relații pozitive atât cu autoritățile locale și cât și cu cele centrale.

Este adevărat că există diverse provocări atât în relația cu administrația locala, cât și cu cea centrală, și aș menționa, in principal, cele existente în procesul de recrutare și integrare al angajaților străini, din afara Uniunii Europene.

Angajații străini au devenit o necesitate pentru dezvoltarea multor afaceri, iar în procesul de recrutare sunt formalități complexe, de lunga durata, care necesită atât o bună cunoaștere a prevederilor specifice din diferite legi, cât și interacțiunea cu diverse autorități ale statului român și ale statului din care vine angajatul străin. Un astfel de proces de obținere a permiselor de muncă și a vizelor poate fi unul complex și consumator de timp, ceea ce duce la întârzieri și incertitudine pentru lucrătorii străini.

Totodată, consider necesară armonizarea legislației existente pentru a permite flexibilitate în certificarea și perfecționarea angajaților străini, un aspect deosebit de important pentru companiile care se bazează pe talentele globale pentru a stimula productivitatea și creșterea economică. Noi, în Aquila, avem deja un istoric de peste 5 ani în relaționarea cu angajații străini, iar în prezent derulam acțiuni pentru reîntregirea familiilor colegilor noștri, angajându-le membrii ai familiilor.

Nu în ultimul rând, pe măsură ce întreprinderile devin mai digitale și bazate pe tehnologie, este esențial ca administrația, fie ea locală sau centrală, să țină pasul cu aceste schimbări pentru a crea un mediu care să sprijine creșterea și succesul întreprinderilor, asigurând în același timp respectarea cerințelor de reglementare.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să experimenteze și să vadă ce li se potrivește. Asta înseamnă să iasă din zona de confort, să treacă prin toate stadiile de execuție dintr-o companie. Programele de internship sau practica în companiile mari sunt o soluție. Și noi derulăm anual programe similare prin care punem în slujba acestor tineri toata experiența noastră acumulată in toți anii de activitate prolifică.

Aș încuraja tinerii să își îmbunătățească abilitățile digitale, să se concentreze pe dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a inteligenței emoționale, deoarece acestea sunt abilitățile pe care tehnologia nu le poate înlocui. Într-o lume în care sarcinile de rutină sunt din ce in ce mai automatizate, abilitățile umane precum comunicarea, empatia și rezolvarea problemelor devin din ce în ce mai valoroase.

De asemenea, aș recomanda tinerilor să își găsească mentori, lideri, profesioniști cu experiență care pot oferi perspective, îndrumări și sprijin de-a lungul carierei lor profesionale.

Pe scurt, pentru a reuși în carieră, tinerii profesioniști ar trebui să fie deschiși către digitalizare, să se concentreze pe dezvoltarea competențelor umane și să caute mentori și oportunități de relaționare pentru a se putea adapta permanent pe o piață a locurilor de muncă în continuă schimbare.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Domeniul HR va suferi probabil schimbări semnificative în următorii 10 ani, cu un accent mai mare pe bunăstarea angajaților, luarea deciziilor bazate pe date, digitalizare și automatizarea proceselor, diversitate, echitate, incluziune și dezvoltarea competențelor.

Perioada de pandemie COVID-19 a evidențiat importanța sănătății si siguranței angajaților, astfel ca organizațiile vor pune un accent și mai mare pe sănătatea mentală și fizică la locul de muncă. Companiile vor trebui să investească în programe de wellness, să ofere formule flexibile de lucru și să prioritizeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze, HR-ul se va baza din ce în ce mai mult pe analiza datelor pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Digitalizarea și automatizarea vor continua să aibă un impact asupra proceselor de HR, în special în domenii precum recrutarea și gestionarea talentelor. Managerii de resurse umane vor trebui să se adapteze la noile tehnologii și să dezvolte noi competențe pentru a utiliza aceste instrumente.

Managerii vor continua să acorde prioritate eforturilor DEI(Diversitate Echitate Incluziune), pentru a se asigura că organizațiile lor sunt incluzive și echitabile și că atrag și păstrează talente diverse și totodată, într-o eră a schimbărilor rapide, dezvoltarea competențelor va deveni din ce în ce mai importantă.

Organizațiile vor trebui să se adapteze la toate aceste schimbări, să dezvolte noi abilități pentru a obține rezultate de succes.

Bani și Succes. Ce vă spun aceste cuvinte?

Succesul și banii sunt doar o consecință a faptului că zi de zi te pui în slujba celorlalți.

Drumul către succes ar trebui să fie alimentat de pasiune, dăruire și muncă asiduă, iar aspectele financiare care vin odată cu aceasta ar trebui să fie văzute mai degrabă ca un flux normal.

În același timp, consider că este important să dezvoltăm un mediu de lucru care să prețuiască și să recompenseze angajații în mod corespunzător și care să ofere oportunități pentru creșterea și dezvoltarea personală.