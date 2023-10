Brigăzile Izz as-Din al-Qassam au anunțat că atacul a fost lansat ca răspuns la bombardarea unei clădiri rezidențiale.

Anterior, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat că Israelul lovește din aer ținte din Gaza și a avertizat că operațiunile terestre sunt iminente.

„Gruparea teroristă Hamas îşi plasează forţele militare în inima populaţiei civile din Fâşia Gaza”, au mai precizat forţele israeliene.

Potrivit Nexta, atacul asupra blocului-turn face parte din operaţiunea Sabia de Oţel, o operaţiune militară de ripostă a Israelului împotriva teroriştilor Hamas, care au declanşat războiul în această dimineaţă, lovind numeroase ţinte atât civile, cât şi militare.

Militanţii palestienieni s-au filmat în timp ce răpeau israelieni de pe stradă sau din propriile case şi îi duceau în Fâşia Gaza, acolo unde defilau în uralele mulţimii de oameni.

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023