Detaliile care răstoarnă ancheta cazului de la Caracal, după ce Cumpănașu a prezentat raportul Corpului de Control al ministerului Sănătății cu privire la INML. Acesta a făcut public raportul corpului de control al ministerului pe Facebook.

”#112vreausatraiesc. RAPORTUL CORPULUI DE CONTROL al Ministrului Sanatatii. In urma solicitarii depusa de mine miercuri a rezultat un raport pe care il fac public in integralitate fiind un document public. Alexandra merita macar atat respect din partea statului roman, sa se stabileasca ADEVARUL despre cine a rapit-o, a violat-o si a chinuit-o in ultimul hal. Iar pe de alta parte ADEVARUL despre balbele si nenorocirile facute de un stat ticalos (prin o parte din oamenii sai) in aceasta ancheta. Si fiecare in parte SA RASPUNDA pt greseli sau complicitate. Voi depune luni si plangere penala fata de angajatii INML care si-au batut joc de NOI toti in aceasta perioada prin scurgerile de informatii false pornind de la raportul de astazi. De ce mi-a fost furnizat mie? Ei bine pt toti cretinii si agentii electorali care in loc sa afle adevarul se preocupa sa acopere institutiile si sa ma blocheze le spun atat: EU am fost petentul. Si AM CERUT sa mi se comunice in scris rezultatul la petitia mea. Mai mult suntem PARTE VATAMATA. Ati inteles mai lighioane mici cu site-uri si fb anonime ce executati ordine de la clanurile politice si institutionale?! P.S.: Raportul este mai complex si vizeaza si aspecte confidentiale din ancheta pe care NU i le-am cerut doamnei ministru. Insa ii multumesc pt rapiditatea cu care a actionat!!!

Vezi raportul aici!

