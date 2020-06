Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat vineri că, de când au început măsurile de relaxare în România, au apărut focare de coronavirus la mai multe companii.

Arafat mai spune că România nu a luat măsuri drastice ca în alte țări.

”Se vor găsi soluții”

”Noi nu am închis șantiere ca în alte țări (…) Oricum se închideau, dar în alt context. Se îmbolnăveau oamenii care lucrează acolo, apăreau focare, venea Direcția de Sănătate Publica și închidea locația sau industria respectivă pe 14 zile, ca să vadă ce alte contacte apar și ce alte cazuri sunt.

Lucru care s-a întâmplat după relaxare. Avem câteva focare care au apărut la industrie și a trebuit ca unele fabrici, unele companii să își închidă activitatea chiar în perioada relaxării din cauza virusului”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, potrivit gandul.ro.

”Încet- încet se vor relua activitățile, se vor găsi soluții. Dar noi n-am luat decizii drastice ca în alte țări, adică toată lumea acasă, unul singur (dintr-o familie) să iasă din casă la două zile, două-trei magazine deschise într-o singură zonă.

”Populația a colaborat”

Ideea este ca dacă nu luai măsurile preventive, luai măsurile reactive”, a explicat Arafat.

România a trecut prin situația asta cu toate problemele conexe destul de bine. Alte țări nu au primit înapoi aproape de un milion de oameni care provin din zona foarte afectate, a mai spus șeful DSU.

Depinde în fiecare țară de diferite aspecte: densitate, dinamică etc. Faptul că nu am ajuns într-o fază de supraaglomerare, faptul că situația a rămas sub control și că avem un sistem de coordonare național care a luat măsuri concrete la nivel național. Aici am avut un avantaj că am putut lua măsuri generale, naționale, a explicat Arafat.

Cel mai important factor a fost populația care a colaborat. În mare parte populația a suportat deciziile și măsurile, cu greu, și e de înțeles, dar a suportat, a mai spus el, conform sursei citate.