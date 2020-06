Șeful DSU, Raed Arafat, vine cu noi vești proaste pentru români. Secretarul de stat a dezvăluit ce noi măsuri se vor lua după 15 iunie, în a doua etapă de relaxare.

Aafat dă cea mai proastă veste

„Au fost enuntate cateva masuri posibile de Ministrul Economiei (deschidere mall-uri) si alti ministri. Inca este prea devreme de a spune si a specula care sunt cele care pot fi deschise. De ce spun ca e prea devreme sa spunem 100% ce va fi dupa 15 iunie?

Pentru ca inca suntem la cateva zile de la relaxare si trebuie sa asteptam sa vedem ce se intampla. E posibil sa ajungem ca unele activitati la mall-uri sa se dechida. Dar e prea devreme sa spunem care din ele”, a declarat Raed Arafat.

Ce ni se va interzice după 15 iunie

Raed Arafat a anunțat ce nu se va intampla dupa 15 mai „Poate ca nu e bine sa ne asteptam la activitati in masa in spatii inchise, la activitati cu un numar foarte mare de participanti in spatii deschise. De exemplu, poate cinematografele sau teatrele nu vor fi la capacitate maxima din 15 iunie. Poate anumite competitii se vor face cu un numar limitat de spectatori. Dar ce nu va fi cu siguranta sunt manifestatiile in numar mare. Aici vorbim de sali de cinema, sali de spectacole, festivaluri cu un numar mare de oameni in exterior”, a explicat Arafat, conform Digi24.

Totuși, există posibilitatea ca de la 15 iunie românii care vin din Grecia și Bulgaria să nu mai fie obligați să stea 14 zile în izolare la domiciliu. Totul depinde însă de cum va evolua numărul de cazuri.

Întrebat ce i-ar spune unui prieten care-l întreabă dacă să-și facă rezervare pentru vacanță în luna iulie, Raed Arafat a declarat: „Pentru luna iulie? Eu as zice ca da, sa-si faca rezervare. Pentru luna iulie, daca nu avem schimbari radicale, este o luna care probabil va fi foarte OK pentru a face rezervari si a planifica vacanta”.

Sursa foto INQUAM_Photos_Alexandru_Busca-scaled.jpg