Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, 16 decembrie, într-un interviu acordat postului Digi24.ro că România va purta discuții în continuare cu preşedinţia suedeză, cu Comisia europeană, pentru a îndeplini toţi parametrii necesari pentru a se ajunge la un vot pozitiv, iar în momentul în care lucrurile vor fi clarificate, se va solicita un vot în Consiliul JAI.

Aurescu: În momentul în care lucrurile vor fi aliniate vom solicita un vot în Consiliul JAI

„Austria spune nu avem nimic cu România şi nu cerem nimic de la România. Totuşi România vă acţiona în relaţiile bilaterale cu Austria cât şi în relaţia cu Comisia Europeană şi cu celelalte instituţii europene pentru a construi elementele de care are nevoie Austria, dacă ele sunt acceptate şi de către ceilalţi parteneri europeni pentru a gestiona mai bine migraţia ilegală, pentru că este clar că Austria percepe că are o problema cu migraţia ilegală.”, a declarat ministrul de Externe.

Bogdan Aurescu a menționat că a discutat cu preşedinţia suedeză viitoare, la fel ca și președintele Klaus Iohannis. „Eu am început să discut deja pe această temă cu ministrul de externe suedez luni la Consiliul de Afaceri Externe. Deci vom discuta în continuare cu preşedinţia suedeză, cu Comisia Europeană pentru a îndeplini toţi parametrii care sunt necesari pentru a se ajunge la un vot pozitiv, sigur că dacă acest vot al Austriei depinde de evoluţii politice interne, va trebui evident să urmărim şi acele evoluţii interne”, a spus Aurescu.

Șeful diplomației române a declarat că „în momentul în care lucrurile vor fi aliniate vom solicita un vot în Consiliul JAI. Domnul Preşedinte spunea că aderarea îşi doreşte să se producă în cursul anului viitor. Noi vom lucra în continuare pe aceste coordonate dar nu vom da, repet, termene fixe pentru că este contraproductiv.”, a mai explicat Bogdan Aurescu.

Despre eforturile diplomatice ale României de aderare la Schengen

„Cu siguranţă, dar pentru orice fel de dosar, munca diplomatică nu se face prin fixarea unor termene arbitrare artificiale, munca diplomatică înseamnă construcţie, înseamnă migală, înseamnă cărămidă cu cărămidă, etapă cu etapă, până ajungi la un rezultat şi cand ajungi la un rezultat atunci il anunţi, asta înseamnă sa iti faci treaba profesionist.

As vrea să rugăm pe toata lumea să lăsăm diplomaţia română, cei care se pricep să îşi faca treaba, aşa cum ne-am făcut-o si până acum, pentru ca toate rezultatele pe care le-am obţinut până acum, împreună cu Administraţia Prezidenţială. Împreuna cu primul ministru sub conducerea Preşedintelui României, ne-au adus într-un punct în care beneficem de cea mai mare susţinere pentru aderarea la spaţiul Schengen decât am avut-o din 2011 până în prezent. Tot ceea ce am reuşit să facem până acum a fost rezultatul unei munci de construcţie.”, a spus Bogdan Aurescu.